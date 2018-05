La investigación por la aparición del cadáver de una mujer en Zamora apunta a un intento de agresión sexual

La investigación de la muerte de una mujer vecina de Castrogonzalo (Zamora), un caso por el que se encuentra detenido un hombre de la localidad apodado 'El Pastor' –y que según algunos medios ejerce esa profesión–, apunta a que se produjo un intento de agresión sexual previo que desembocó en un homicidio para que la víctima no contara lo ocurrido.

En presencia del detenido, la Guardia Civil y una comisión judicial efectuaron durante la tarde de ayer una reconstrucción en el lugar de las afueras del pueblo donde se cometió el crimen la tarde del pasado jueves, según han apuntado hoy a Efe fuentes del entorno de la investigación. El cadáver de la mujer fue hallado esa madrugada en un terraplén en el que el agresor se intentó deshacer de él, después de que horas antes de activase un dispositivo de búsqueda.

En el escenario del suceso también estuvo presente un hijo del detenido, que según el diario La Opinión de Zamora fue quien delató a su padre y eso orientó la investigación hacia él como principal sospechoso.

"La joven se resistió y logró huir corriendo en algún momento pero su padre la persiguió y la volvió a golpear con otra piedra asestándole un golpe mortal", recoge El País de los agentes sobre declaraciones del hijo del presunto agresor. Después "trató de deshacerse del cadáver tirándolo por un terraplén cercano a un vertedero de la localidad, pero tuvo que bajar a ocultar más el cuerpo". También indican que no existía relación con la víctima: "No se conocían, si la pobre mujer no llega a pasar por ese sitio ese día a esa hora probablemente no habría ocurrido nada, no parece haber premeditación de ninguna clase", cita el mismo medio.

La hipótesis con la que trabajan los investigadores es que la fallecida pudo haber intentado huir y entonces habría sido golpeada al menos en tres ocasiones con piedras en la cabeza, una de ellas de grandes dimensiones.

Antecedentes por agresión sexual

El detenido, en el cuartel de la Guardia Civil de Benavente a la espera de ser puesto a disposición judicial, es un pastor del pueblo que tuvo antecedentes por una agresión sexual ocurrida en los años 80, unos hechos que algunos vecinos de Castrogonzalo de mayor edad aún recuerdan, según han apuntado a Efe.

Fuentes vecinales han indicado además que, aunque nadie esperaba que pudiera ocurrir lo sucedido y el detenido no se llevaba mal con el resto de vecinos, sí que era "algo conflictivo y un poco problemático", y lo han descrito como una persona que en ocasiones "se emborracha y se pone burro".

La víctima, Leticia Rosino, de 33 años, desapareció el pasado jueves por la tarde cuando salió a pasear por los alrededores del pueblo como hacía habitualmente, y su cuerpo sin vida fue localizado de madrugada en un terraplén junto a la planta de transferencia de residuos de la localidad y próximo al río Esla.