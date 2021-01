Italia ha vacunado a 118.000 personas con grandes diferencias entre regiones

Roma, 4 ene (EFE).- Italia ha vacunado contra el coronavirus hasta el momento a algo más de 118.000 personas, equivalente a un 0,19 de su población, aunque el ritmo de administración está siendo muy diferente según las regiones.

Según los datos del Ministerio de Sanidad, la campaña con la vacuna Pfizer/BionTech en Italia, que comenzó el 27 de diciembre, ya ha abarcado a más de 118.000 personas.

Según se ha informado, para este martes está prevista la llegada a Italia de otras 470.000 dosis de la vacuna Pfizer/BionTech, en lo que constituye el segundo tramo de envíos a este país, que en la primera fase tiene derecho a 3,4 millones de dosis.

El ritmo de vacunaciones está siendo muy dispar y mientras hay regiones como Lacio (cuya capital es Roma), que han empleado ya el 48,7 % de sus vacunas disponibles, Lombardía, por ejemplo, una de las regiones más golpeadas por la epidemia, apenas ha inoculado el 3 % de sus existencias.

La provincia autónoma de Trento ha utilizado el 54,8 % de sus dosis disponibles (2.726 de 4.975), seguida de Lacio, que con 22.314 vacunados es la región con mayor número en términos absolutos y con mayor porcentaje de dosis administradas (48,7 %) sobre el número de dosis recibidas (45.805), y después Véneto (15.776 dosis administradas de 38.900 disponibles, equivalente al 40,6 %).

Después, en cuanto a utilización de sus dosis van Toscana (37,8 %) y Basilicata (37,4 %).

Por el contrario, al final de la lista van el Valle d'Aosta, que apenas ha inoculado el 4,4 % de sus dosis (44 de 995), y Lombardía, que con 80.595 dosis recibidas (el mayor número entre las regiones), solo ha vacunado a 3.126 personas, el 3,9 %.

Precisamente este hecho ha desatado una polémica, especialmente por la explicación que ha tratado de dar su consejero de Sanidad, Giulio Gallera.

"El 31 de diciembre fue el último día del año, luego hubo tres días de vacaciones. Tenemos médicos y enfermeras que tienen 50 días de libranzas vencidas. No los traigo de vuelta al servicio para vacunar los días festivos", dijo, en unas declaraciones que hasta su partido, la ultraderechista Liga, ha rechazado.

"Las declaraciones del consejero Gallera no fueron compartidas y no representan el pensamiento del gobierno de Lombardía. El Gobierno de (Giuseppe) Conte no puede aprovecharlas para acusar a Lombardía de retrasos en la campaña de vacunación", señalaron responsables de la Liga.

El responsable de gestionar la emergencia a nivel nacional, Domenico Arcuri, ha indicado que es fundamental inocular unas 65.000 vacunas diarias y el plan es tener vacunada al 50 % de la población antes de finales de septiembre.