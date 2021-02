Japón inicia su campaña de vacunación contra la covid-19 inoculando a sanitarios

Tokio, 17 feb (EFE).- Japón inició este miércoles su campaña de vacunación contra la covid-19 en un hospital público de Tokio, con una primera fase en la que espera inocular a 40.000 sanitarios del país.

Las primeras dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer, la única por el momento aprobada en Japón, fueron administradas en el Centro Médico de Tokio de la Organización Nacional de Hospitales, en el distrito tokiota de Meguro, con la idea de expandir la vacunación a un centenar de centros sanitarios de todo el país la próxima semana.

"No ha dolido nada, así que me he quedado tranquilo", dijo ante las cámaras el primer sanitario en recibir la inyección en el país.

Japón comenzó su campaña de vacunación contra la covid unos dos meses después del pionero Reino Unido y a menos de seis meses de la apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El Ministerio de Salud se ha marcado como objetivo vacunar a la población del país, unos 126 millones de personas, en un año.

Está previsto que la mitad de quienes serán vacunados en primer lugar, unos 20.000 sanitarios, participen en un estudio sobre los potenciales efectos secundarios y la frecuencia de los mismos.

El escepticismo de los japoneses ante las vacunas desarrolladas fuera del país es alto, tras una serie de antecedentes de efectos secundarios graves en anteriores campañas de vacunación.

Los voluntarios mantendrán un registro diario durante siete semanas tras la administración de la primera de las dos dosis de la vacuna de Pfizer.

El Ministerio de Salud estima que en Japón hay unos 3,7 millones de sanitarios de primera línea, que empezarían a vacunarse en marzo.

Tras ellos será el turno de los mayores de 65 años, que suponen unos 36 millones de personas, y cuya vacunación está prevista que comience en abril, explicó el ministerio.

Las personas con enfermedades preexistentes de riesgo, como la diabetes o afecciones cardíacas irán después, y seguirían los trabajadores de centros de atención a mayores.

Finalmente será el turno de la población en general, a partir de los 16 años.

Japón recibió la semana pasada un primer cargamento de 386.100 dosis de la vacuna de Pfizer procedente de Europa y espera recibir próximamente un segundo envío, aunque no se han revelado de momento más detalles.