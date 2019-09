Unos 20.000 jóvenes piden en Barcelona soluciones a la crisis climática

Una manifestación liderada por jóvenes que ha congregado a unas 20.000 personas, según la Guardia Urbana, ha recorrido este viernes el paseo de Gràcia para reclamar que se actúe de una vez contra una crisis climática que, alertan, compromete el futuro del planeta tierra.

La marcha ha comenzado a las 18.00 horas en los Jardinets de Gràcia y ha concluido casi dos horas más tarde en la plaça de Catalunya, donde han tomado la palabra representantes de las decenas de entidades organizadoras, entre ellas Alianza por el Clima o "Fridays for Future".

"¡Justicia climática ya! Es una emergencia" es lo que rezaba la pancarta que encabezaba la movilización, portada por decenas de jóvenes que han animado a los asistentes a corear proclamas como "¿Qué queremos? Justicia climática. ¿Cuando la queremos? Ya".

La tónica de la manifestación la ha marcado la energía de los jóvenes manifestantes que, con sus pancartas y cánticos, han criticado a la clase dirigente mundial y han apuntado que ya es demasiado tarde para comenzar a hacer frente a los retos de la crisis climática.

Entre las consignas escuchadas se han abierto paso mensajes que piden apostar por el veganismo y abandonar el consumo de carne, cuya producción resulta altamente contaminante, y a medida que ha avanzado la movilización las proclamas anticapitalistas han ido tomando fuerza.

Algunos de los carteles que se han observado durante la movilización rezaban "Nosotros ya hemos dado el paso. Ahora os toca a vosotros", "El planeta está más caliente que mi novio" o "Devolvednos el futuro".

Otros de los mensajes vistos en pancartas llamaban a sumarse a los "viernes de desobediencia", señalaban que "hay más plástico en el mundo que sentido común", pedían "peajes en las rondas y transporte público gratuito", o instaban a pensar qué verde se prefiere, el de los billetes o el de los árboles.

Otras se han servido de un tono más irónico, entre ellas "putos coches", "Co2 is in the Air" -en vez del famoso "Love is in the Air"- o "tu morirás viejo, nosotros por culpa del cambio climático".

Ya desde el escenario de la plaça Catalunya, portavoces de "Fridays for Future" han lanzado un mensaje con alto contenido político: han avisado que "la crisis climática, ecológica y civilizatoria ya es innegable" y han alertado de que "nos encontramos en un punto crítico de nuestra historia".

"Nuestra generación será la última de la historia que tendrá en sus manos detener esta catástrofe", han añadido y llamado a "luchar contra este sistema".

Además han animado a los manifestantes a convertirse en "la pesadilla de los grandes lobbies extractivistas responsables de este desastre y de los políticos que no han hecho nada para evitarlo".

Posteriormente han intervenido miembros de colectivos que ya sufren los efectos de la emergencia climática, como es el caso de mujeres brasileñas y bolivianas de origen indígena o migrantes en situación irregular representados por el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes.