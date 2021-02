El juez que reabrió los bares vascos insiste en que no es negacionista

Bilbao, 11 feb (EFE).- El juez que preside la Sala del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que ha permitido la reapertura de los bares en Euskadi, Luis Ángel Garrido, ha insistido este jueves en que él no es un negacionista y ha considerado que decir que lo es "es un poco ya demasiado".

Los epidemiólogos exigen la rectificación a un juez por sus palabras "inadmisibles"

Saber más

La figura del magistrado sigue siendo objeto de polémica después que un día antes de hacer público el auto del TSJPV, del que él mismo es ponente, que autoriza la apertura de bares y restaurantes en los municipios vascos con alta incidencia de covid-19 opinase en una tertulia radiofónica que las medidas para combatir la pandemia en España y en todos los países "no difieren mucho de las que se daban en la Edad Media".

El juez, que también señaló que la epidemiología "no está tan avanzada como parece", luce, además, en su perfil de WhatsApp, según ha desvelado la Ser, la frase "No more lockdown" ("No más confinamiento"), el título de una canción de Van Morrison, utilizada por grupos negacionistas.

En respuesta a varios periodistas que esta mañana aguardaban en las puertas del Palacio de Justicia de Bilbao, el magistrado ha señalado que no iba a hacer declaraciones, "pero lo de negacionista, no", ha puntualizado.

Ha indicado que "a nadie le gusta" que se haga referencia a un asunto personal, pero "tampoco me quejo de nada -ha continuado-, son gajes del oficio" y "lo llevamos con la mayor serenidad", aunque decir que es negacionista "es un poco ya demasiado".

En referencia al revuelo causado por sus declaraciones, Garrido ha señalado que la cuestión sobre el que ha fallado "es importante y cuando los asuntos son importantes pueden dar lugar a estas cuestiones".

"En este momento es un asunto que puede ser objeto de recurso, y por lo tanto, no voy a hacer ninguna declaración", ha insistido a los periodistas.