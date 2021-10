La justicia avala las instrucciones de comienzo de curso de la Comunidad

Madrid, 25 oct (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado las instrucciones de comienzo de curso 2020-2021 en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid, que habían sido recurridas por la Federación de Enseñanza de CCOO.

En una sentencia del 23 de septiembre de 2021, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava, del TSJM desestima el recurso presentado por la Federación de Enseñanza de CCOO contra las instrucciones de inicio de curso 2020-2021 y declara el acto impugnado "conforme a derecho".

El sindicato considera que las instrucciones suponen una modificación sustancial de las condiciones de trabajo del personal funcionario adscrito a la Consejería de Educación y que, además, se habían llevado a cabo sin los oportunos trámites de negociación.

CCOO apuntaba que las instrucciones no son unas meras directrices, sino una disposición general que innovaba el ordenamiento jurídico, al establecer determinaciones concretas para el procedimiento de adjudicación de vacantes, la asignación de horarios y los horarios de centros y profesorados, entre otras cuestiones.

En su defensa, la Comunidad de Madrid indicaba que el recurso era "extremadamente genérico" porque no explica en qué medida las instrucciones eran contrarias a la normativa vigente en materia de educación.

Asimismo, citaba dos sentencias similares de 2009 y 2011, sobre recursos del mismo sindicato contra las instrucciones de inicio de cursos anteriores, que el TSJM había fallado a favor del Gobierno regional.

En la resolución de septiembre pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid señala que el recurso de CCOO no justifica suficientemente que las instrucciones afecten a las condiciones del profesorado ni que ello suponga sobrepasar la normativa vigente.

"Como señala la Comunidad de Madrid, resulta que las alegaciones que realiza la parte actora al respecto son, por genéricas, absolutamente insuficientes para determinar si efectivamente se producen innovaciones en el ordenamiento jurídico", señala el TSJM.

El hecho de que, en sus instrucciones de inicio de curso, la Comunidad de Madrid se refiera a determinadas materias de cuya regulación hayan de ocuparse los reglamentos "no implica de por sí su carácter reglamentario, si lo único que se hace es, como señala la administración, reproducir o clarificar la normativa vigente".

Según la sentencia, la parte actora (CCOO) no expone en qué puntos se produce la "innovación" en el ordenamiento jurídico y al no justificar la innovación "no puede determinarse si era o no necesaria la negociación colectiva".

El TSJM argumenta que la Comunidad de Madrid demuestra que sus instrucciones no tienen vocación de permanencia en el ordenamiento jurídico porque están "limitadas a ese periodo de tiempo", el curso escolar 2020-2021.

Por ello, la sentencia desestima el recurso de CCOO y condena en costas al sindicato hasta un máximo de 2.000 euros.