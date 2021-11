Kichi: "Hemos tenido que prenderle fuego a Cadiz para que en Madrid se fijen"

Cádiz, 18 nov (EFE).- El alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, ha salido hoy al encuentro de los trabajadores del metal de Cádiz, en su tercera jornada de huelga y movilizaciones, y les ha dicho: "hemos tenido que prenderle fuego para que en Madrid se fijen en nosotros".

Altavoz en mano, el alcalde se ha unido a los centenares de trabajadores que desde esta mañana ocupan calles y plazas de la ciudad al grito de "ni un paso atrás en la lucha del metal", para mostrarle su apoyo.

"Somos obreros y no delincuentes, lo que hacemos es defender el plato de comida encima de la mesa de nuestras casas", ha apuntado en referencia a los incidentes que han salpicado los nudos industriales de la provincia durante los tres días de huelga indefinida.

"Violencia es que una persona no pueda ir a la mutua y tenga que ir al hospital diciendo que el accidente lo ha tenido en su casa, eso es violencia. Violencia es que un operario del metal no pueda coger vacaciones sin miedo a que lo despidan, eso es violencia. Décadas y décadas de precariedad, de ir ensartando un contrato con otro, eso es violencia. Eso es violencia sistemática y en Cádiz no lo vamos a consentir", ha espetado Kichi ante los manifestantes

"No estamos hablando sólo de la negociación del convenio, que también, estamos hablando de futuro, de dignidad" de que "nuestros niñas y nuestros niños puedan coger nuestro relevo", ha defendido.

Las movilizaciones de la tercera jornada de huelga del metal se han iniciado según trascendía que las negociaciones en Sevilla entre patronal y sindicatos quedaban de nuevo rotas.

Desde las 05:00 de la mañana las Unidades Antidisturbios de a Policía han actuado para afrontar incidentes, como el corte del Puente de Carranza, que ha sido desalojado, o para evitar que se cortara el Puente de la Constitución 1812.

En Puerto Real se han producido también diversos incidentes, así como frente a la sede de Alestis, en los que los antidisturbios han intervenido.

Desde las 10:00 horas varios centenares de personas se han concentrado en la capital gaditana para dirigirse a la sede de la Confederación de Empresarios de Cádiz, cortando el tráfico en las avenidas de Andalucía y de Astilleros, entre otros puntos, y seguir después un recorrido por la ciudad.

La Policía ha establecido un amplio dispositivo en el que participan la Unidad Central de Intervención, IV Unidad de Intervención Policial de Sevilla y las Unidades de Prevención y Reacción de la provincia de Cádiz así como los Grupos Operativos de Respuesta de diferentes comisarias locales.

"Todas estas unidades de la Brigada de Seguridad Ciudadana están desplegadas desde primera hora de la mañana para garantizar el legítimo derecho de huelga y manifestación" y "los derechos al trabajo, a libre circulación, educación y atención sanitaria", así como para evitar el corte de las principales vías de entrada y salida de la ciudad o el tráfico ferroviario y marítimo, han subrayado fuentes policiales.