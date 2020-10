La Comunitat Valenciana decreta el confinamiento perimetral durante 7 días

Valencia, 29 oct (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que ha decretado el confinamiento perimetral de toda la Comunitat Valenciana a partir de las doce del mediodía de este viernes y durante siete días naturales.

Puig, que ha comparecido a última hora de este jueves en el Palau de la Generalitat junto a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha señalado que, no obstante, la circulación estará libre de restricciones entre municipios y entre las tres provincias de la Comunitat.

El president ha reconocido que toma esta decisión porque todos los datos de la pandemia indican que se está empeorando durante las últimas semanas y "hay que intentar cambiar el chip, adoptar una nueva mentalidad" para este momento e intentar frenar esa tendencia.

"Hemos de actuar con cirugía fina", ha apuntado el president, quien ha aclarado que las restricciones no afectan a quienes se tienen que desplazar por motivos de trabajo, estudios, ir al médico, volver al domicilio habitual o cuidar de personas dependientes, entre otros motivos que se reflejarán en el decreto que entra en vigor este viernes.

"Esto se hace para reforzar la estrategia de prevención, por solidaridad con el resto de territorios de España que están peor que nosotros y por la inacción y confusión que otros gobiernos están generando. También por evitar medidas más drásticas para los trabajadores y las familias", ha agregado.

Preguntado por el próximo puente de La Almudena que celebrará la Comunidad de Madrid y si puede afectar a la estrategia contra la pandemia del Ejecutivo valenciano, Puig ha indicado: "Iremos valorando la situación; de momento, el cierre perimetral es de siete días y si es necesario se ampliará".

El president ha recordado que, aunque la Comunitat "es la región con más rastreadores, un total de 1.619", próximamente se incorporarán otros 150 militares a esta labor.

"Estamos mejor que otras regiones. Aunque la situación no es buena, no es peor gracias al trabajo de los profesionales. Somos la región que más brotes detecta y la comunidad con menos incidencia de toda la península. Si adoptamos estas medidas es porque no queremos ir a peor", ha insistido.

A su juicio "no nos podemos conducir por miedo a la enfermedad o a la multa, sino que hemos de ser una sociedad responsable, con lealtad a toda la Comunitat. Estamos en una carrera de fondo, no en un esprint de arrancadas y frenadas, necesitamos una velocidad de crucero constante".

NUEVAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MÁS MUNICIPIOS

Por su parte, Ana Barceló ha explicado que las restricciones aplicadas desde hace días en Elche, Orihuela, Guadassuar y Onda no han dado los resultados esperados, que no se ha apreciado mejoría suficiente, y que se aplicarán nuevas medidas durante los próximos 14 días.

Estas medidas serán de aplicación también en Morella, Nules y Vinaròs (Castellón), Algemesí (Valencia) y, en la provincia de Alicante, en Crevillent, Elche, Elda, Ibi, Muro de Alcoy, Petrer, Pinoso y los 18 municipios del departamento de salud de Orihuela (Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Beniferri, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Granja de Rocamora, Jacarilla, Rafal, Redován, San Isidro y Orihuela y sus pedanías, excepto Torremendo y Orihuela Costa, que pertenece al departamento de Torrevieja).

NUEVAS RESTRICCIONES PARA LAS ENTIDADES FESTERAS

Por otra parte, se ha acordado considerar reuniones de carácter social todas aquellas que se celebren en las sedes festeras tradicionales (tales como fallas o filaes de Moros y Cristianos) y, por tanto, quedan reducidas a un máximo de seis personas hasta el próximo 9 de noviembre.

Puig ha indicado que no está ahora mismo sobre la mesa el confinamiento selectivo durante el fin de semana ni tampoco el cierre de los locales de ocio y hostelería, como se ha decidido en otros países europeos o regiones españolas.

LA SITUACIÓN EN LOS HOSPITALES

Barceló ha indicado que la media de pacientes covid en las plantas de los hospitales valencianos es del 10,9 %, y del 24,2 % en las UCI. Ha indicado además que los hospitales de campaña construidos la pasada primavera se podrán utilizar cuando se considere, con personal de los hospitales de referencia aledaños.

Estas decisiones se producen el mismo día en que Puig había señalado en Les Corts que aunque la Comunitat Valenciana sigue siendo la autonomía peninsular con menos incidencia acumulada por cien mil habitantes "no es suficiente, porque estamos mal".