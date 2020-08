La Junta de Castilla y León reconoce "miedo" porque "la pandemia no va bien"

Valladolid, 20 ago (EFE).- La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha asumido este jueves que "la pandemia no va bien", ni en el ámbito de la Comunidad ni en España, lo que le genera "mucho miedo" porque la población de este territorio es "muy frágil" y los profesionales sanitarios y los ciudadanos en general están ya cansados tras estos duros meses por la covid-19.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Casado ha explicado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha demandado a las autonomías que actúen con "la máxima contundencia posible" para frenar los contagios en este momento.

Casado ha alertado de que, si bien los ingresos hospitalarios son inferiores a los de primavera y hasta ahora parecía que los contagiados eran de menor edad que entonces, "los casos no dejan de aumentar" y "la edad va aumentando paulatinamente" entre los atendidos en planta y en las UCI.

"Dicen que soy exagerada, que nuestras cifras no son malas, pero lo veo progresar y recuerdo la experiencia dramática de marzo y abril", ha resumido la consejera, quien no obstante ha reconocido que en términos de preparación hospitalaria, de equipos de protección y de respiradores "no es lo mismo" que en primavera.

"Me preocupa que no estabilicemos", ha resumido Casado, quien ha reconocido que la pendiente de la curva actual "no tiene que ver con la inicial", que era casi vertical, ya que la de ahora es "muy lenta pero progresiva", a lo que se suma la situación epidemiológica de comunidades vecinas como Aragón, Madrid y País Vasco.

Tanto la consejera como el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, han insistido en que están "muy preocupados" porque se anticipan a "las cosas que van a suceder en dos semanas", con el horizonte de la apertura del curso escolar, lo que se dificulta en este escenario, en palabras del vicepresidente.

Igea ha incidido en los problemas existentes en el sistema sanitario, referidos al cansancio de los profesionales, a los que ve "agotados" por los meses de pandemia, al igual que la población en general, que "no puede plantearse una nueva restricción de confinamiento generalizado". "Todos estamos agotados y tenemos que mantener nuestra capacidad de tomar decisiones juiciosas", ha añadido.

Preguntados por la evolución en una sola semana, después de que hace siete días el propio Igea hablara de "tranquilidad absoluta" respecto a la evolución de la pandemia en la Comunidad y ahora hayan hecho este planteamiento, el vicepresidente ha apelado a que se trata de una evolución "dinámica" y se modifica "cada día".

"Estamos muy preocupados", ha resumido el vicepresidente, quien ha llamado a la población para que comparta esta inquietud y ayude a frenar los contagios con restricciones de contactos sociales y con la utilización de medidas higiénicas como el uso de la mascarilla.