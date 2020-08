La lucha contra el mosquito del virus del Nilo empieza al anochecer

Sevilla, 14 ago (EFE).- Una empresa comenzará esta noche los trabajos de fumigación en la marisma del Guadalquivir para luchar en Coria del Río y La Puebla del Río (Sevilla) contra los mosquitos que han provocado doce casos confirmados de virus del Nilo.

Así se ha acordado en la reunión de la comisión técnica celebrada en Coria, en la se ha determinado que la empresa Dedesin sea la encargada de la fumigación.

Para que sean eficaces, los trabajos se tienen que realizar al anochecer o al amanecer, como ha explicado a terminar la reunión el alcalde de La Puebla del Río, Manuel Bejarano, quien ha subrayado que los técnicos han recomendado comenzar cuanto antes la fumigación para intentar controlar la plaga.

En primer lugar se aplicará el plan choque urbano que concierne a parques, jardines y zonas verdes de la localidad, así como en todos los lugares susceptibles de que puedan estar los animales infectados que, a su vez, transmitan la enfermedad a las personas a las que piquen.

Todo el protocolo se ha acordado en la reunión político-técnica de los ayuntamientos, técnicos de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y la consejería de Salud y Familias de la Junta.

Bejarano ha concretado que la empresa elegida “cuenta con una amplia experiencia en la localidad en lo que a actuaciones de este tipo se refiere, y soluciona problemas relacionados con el medio ambiente en núcleos urbanos y edificios dependientes de la administración pública a través de la desinfección, desratización y desinsectación, todo ello con la homologación pertinente”.

Por motivos de efectividad del tratamiento, desaparecerá de forma momentánea el riego en el césped de los espacios mencionados, y una vez aplicado este tratamiento y en función de su eficacia y evolución de los casos de infección, se llevarán a cabo el tratamiento periurbano y el tratamiento del entorno natural.

No obstante, el edil ha remarcado que se usa un producto “que no hace daño, pero hay que tener cuidado, porque no deja de ser una fumigación”, al tiempo que ha dicho que se comenzará cuanto antes, ya que “no podemos perder ni un minuto”.

Por su parte, el alcalde de Coria, Modesto González, ha puesto el acento en que “el protocolo es claro, y hemos entendido que tenemos que actuar cuanto antes”, por lo que los dos pueblos comenzarán hoy coordinados la lucha contra el mosquito.

Los dos ediles han subrayado que desde el Servicio de Vigilancia Epidemiológica se insiste en que no hay transmisión de persona a persona y que la transmisión es por picadura, "por lo que las medidas de prevención de la infección en humanos están basadas en evitar las picaduras de mosquitos”.

Por su parte, la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (Anecpla) ha aclarado que los mosquitos que se persiguen son los del género Culex, y esgrime para ello estudios llevados a cabo por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

Esos estudios señalan al mosquito Culex perexiguus como la responsable de la amplificación del virus entre aves y su transmisión a caballos y al Culex pipiens como la principal especie responsable de la transmisión del virus desde aves a humanos

Así, concreta que el Culex pipiens, al contrario que otras especies de mosquitos, está en el medio natural, decantándose por zonas de aguas acumuladas -como las de marismas-, donde desarrollan su proceso larvario.

Los mosquitos se contagian del virus del Nilo Occidental cuando pican a aves infectadas (generalmente aves migratorias procedentes de África), y pueden transmitir el virus cuando después pican a los seres humanos y a otros animales mamíferos.

El caso más habitual es el de los caballos, y el periodo de incubación suele durar entre 3 y 14 días.