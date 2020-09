La muerte de Manuela "golpea" a la familia de Cadenas, otra pacense desaparecida

Mérida, 18 sep (EFE).- Familiares de Francisca Cadenas, la mujer desaparecida en mayo de 2017 en Hornachos (Badajoz), han recibido con lágrimas de dolor la muerte de Manuela Chavero, la otra mujer extremeña que permanecía en paradero desconocido desde hace años, pero también por el hecho de que "podría haber sido Francisca".

"Desde que me he enterado", en referencia a la detención y confesión del presunto autor de la muerte de Chavero, "no dejo de llorar", ha afirmado a EFE José Antonio Meneses, uno de los tres hijos de Francisca Cadenas.

Lágrimas por la muerte de Manuela y por el dolor de la familia de esta vecina de Monesterio (badajoz), pero también porque "este final" podría haber llevado "el nombre de mi madre".

José Antonio reconoce que las esperanzas por hallar con vida a su madre "son nulas", después de casi 40 meses desde su desaparición.

Francisca Cadenas se encuentra en paradero desconocido desde la noche del martes 9 de mayo de 2017, cuando salió de su casa para despedir a una familia amiga y a su hija, a la que había estado cuidando esa tarde Tras despedirse, retomó el camino de vuelta a su casa, situada en una calle cortada, pero nunca llegó a ella.

"Mi madre desapareció en menos de 15 minutos y en un espacio de unos 50 metros", ha dicho su hijo. "Es complejo, imposible, de entender", ha agregado.

Meneses se "alegra" por el hecho de que la familia de Manuela Chavero pueda descansar por fin tras cuatro años de angustia, pero, a la vez, supone un "trágico final". En cierto modo, tal como ha dicho, ese descanso es el que desea para toda su familia, por lo que insta a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a seguir trabajando para poder conocer "qué le pasó a mi madre".

El hijo de Francisca Cadenas ha reclamado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destine un grupo de efectivos a trabajar constantemente y de forma directa sobre el caso, "y no de forma puntual o de asesoramiento".

En su opinión, las circunstancias de la desaparición de Manuela Chavero eran más complejas que las de su madre, quien "desapareció -ha reiterado- en menos de 15 minutos y en un espacio de unos 50 metros".

Su madre tenía 59 años en el momento de su desaparición, vestía mallas deportivas oscuras, camiseta de manga corta rosa y zapatillas de deporte.

A lo largo de este tiempo se han realizado numerosas pesquisas, entre ellas la búsqueda de Francisca en una treintena de pozos del término municipal de la localidad, entrevistas a personas del entorno social y rastreo en caminos y terrenos.

A su vez, la sociedad civil, a través de familiares y vecinos, ha protagonizado concentraciones para "recordar" el caso y ha recogido firmas exigiendo "la máxima celeridad y atención" al caso.