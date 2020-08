La oposición ve en "riesgo" el plan de reabrir colegios en el Reino Unido

Londres, 23 ago (EFE).- El líder de la oposición en el Reino Unido, el laborista Keir Starmer, ha asegurado que el plan del primer ministro, Boris Johnson, de reabrir los colegios en septiembre está en "riesgo" por la "incompetencia" del Gobierno.

El Ejecutivo, por su parte, asegura que retrasar el calendario previsto "no es una opción" y que todos los alumnos volverán a las aulas el próximo mes.

"Quiero que los niños vuelvan a la escuela el mes próximo y espero que el primer ministro cumpla ese compromiso. Sin embargo, esa promesa está en serio riesgo después de una semana de caos, confusión e incompetencia por parte del Gobierno", afirma Starmer en una entrevista publicada hoy en el diario "The Observer".

Starmer criticó que el Ministerio de Educación haya estado envuelto en una polémica sobre el sistema de puntuación de los exámenes de fin de curso, ante las quejas de alumnos de entornos desfavorecidos que vieron cómo sus calificaciones eran rebajadas por la decisión de un algoritmo.

"Los ministros deberían haber pasado el verano implementando un plan nacional para lograr que todos los niños vuelvan al colegio. En lugar de eso, han malgastado las últimas dos semanas arreglando un desastre que han creado ellos mismos con los resultados de los exámenes", agregó el líder de la oposición.

Una fuente del Gobierno aseguró al diario "The Sunday Times" que la vuelta a las aulas es una prioridad nacional: "Que los colegios no reabran, no es una opción. Fracasar no es una opción", afirmó esa fuente.

Los consejeros médicos de las cuatro regiones británicas han sostenido por su parte en un comunicado conjunto que los riesgos a largo plazo para los niños de mantener las escuelas cerradas son mayores que retomar las clases, a pesar de la pandemia de coronavirus.

Los médicos recalcan "la necesidad de mantener la distancia social" y otras medidas para limitar la transmisión "tanto dentro como fuera de las aulas, particularmente entre los trabajadores y entre los alumnos más mayores y los adultos".

El Reino Unido ha registrado más de mil contagios diarios de COVID-19 en las últimas tres jornadas, hasta un total de 326.086 infecciones desde que comenzó la pandemia.