La primera maravilla de Colombia reabre tras más de seis meses cerrada

Zipaquirá (Colombia), 1 oct (EFE).- La Catedral de Sal de Zipaquirá, la primera maravilla de Colombia, reabrió sus puertas este jueves tras permanecer más de seis meses cerrada por la pandemia de la COVID-19 con la mirada puesta en recibir a un 30 o 40 % del público que atendía a diario antes de la cuarentena.

"Cumplimos en este momento con los protocolos de bioseguridad y por eso es que nosotros decidimos abrirla a partir de hoy", contó a periodistas Orlando Sotelo, gerente de la catedral ubicada en una mina de sal del municipio de Zipaquirá, del que es oriundo el ciclista Egan Bernal.

Esa catedral, ubicada a unos 50 kilómetros de Bogotá y 180 metros bajo tierra, fue incluida en la edición 2017 del libro Ripley que reúne objetos, lugares y personajes extraordinarios de todo el mundo.

"Tiene un ambiente salino propicio para nuestras vías respiratorias. La sal por su PH es muy beneficiosa para la salud (...) Van a poder disfrutar de un espejo de agua, de un spa y de una zonas maravillosas externas, verdes y amplias con el mejor de los servicios", añadió el gerente.

AFORO REDUCIDO

En su reapertura, explicó Sotelo, la Catedral permitirá entre un 30 y 40 % de su aforo, que en un día concurrido suele ser de 6.000 personas.

"Un fin de semana podemos atender 1.500 turistas y vamos con una meta inicialmente de 30 o 40 % de turismo nacional", expresó el gerente.

Explicó además que cada grupo de turistas, conformado por entre 10 y 12 personas, ingresará con un guía y se ha dispuesto de "una salida distinta a la entrada".

"La Catedral las 24 horas del día y los 365 días del año tiene un sistema de ventilación que garantiza la seguridad no solo de los turistas, sino del equipo de trabajo y de la parte minera", añadió Sotelo.

UN LUGAR MUY "BONITO"

La serbia Radica Nikolic, una mujer que llegó a Colombia hace ocho meses y que no ha podido conocer muchos lugares por la pandemia de la COVID-19, se enteró por un amigo bogotano de la apertura de la Catedral de Sal y decidió ir con un grupo de extranjeros a conocerla este jueves.

"Antes de venir a Colombia, yo había escuchado de este lugar. Había conocido a algunos colombianos que viven en mi país y cuando les dije que iba a estar en Zipaquirá me dijeron que aquí está la primera maravilla de Colombia. Me dijeron que tenía que visitarlo, que es súper bonito", contó a Efe.

Agregó: "No había tenido oportunidades porque al principio me estaba adaptando, conociendo gente, la ciudad, pero no había tenido la oportunidad de visitar la catedral".

La europea -acompañada en la visita por otros extranjeros entre las que había mujeres de Macedonia, Uzbekistán y Francia, según dijo- también vio fotos de la Catedral de Sal y le pareció "súper bonita".

"Es obligatorio visitarla", apostilló sobre esta Catedral donde el pasado 17 de julio le rindieron un homenaje al ciclista Bernal antes de viajar a Europa para competir el mes pasado en el Tour de Francia.

Colombia llegó ayer a los 829.679 contagios de la COVID-19, con 5.637 nuevas infecciones, y sumó otros 170 muertos que elevaron a 25.998 los fallecimientos, informó el Ministerio de Salud.