La USC trabaja sobre la forma de aplicar una posible vacuna contra la covid

Santiago de Compostela, 3 nov (EFE).- La Universidad de Santiago de Compostela (USC) ha destacado este martes los trabajados coordinados por el profesor Javier Montenegro en el CiQUS para la creación de moléculas que puedan servir como vehículo de transporte para una posible vacuna contra la covid-19.

En un comunicado remitido a los medios, la universidad compostelana da cuenta del estado de estas pesquisas, financiadas por la iniciativa de micromecenazgo Sumo Valor, y que también cuentan con la colaboración del Instituto de Salud Carlos III.

"Se trata de una vacuna basada en el empleo de tecnología del ARN -ácido ribonucleico- mensajero. Esas moléculas codifican en su estructura la información para la síntesis de una proteína. Cuando penetran en el interior de las células, la maquinaria molecular comienza a funcionar para sintetizar la proteína que codifica este mensajero", explica Montenegro, sobre cuál sería el funcionamiento de esta posible vacuna.

No obstante, indica, el ARN es "muy sensible, se degrada con mucha facilidad y no atraviesa las membranas de las células por si solo", de modo que depende de otras moléculas que lo protejan de la degradación y facilitan su llegada al interior de las células.

Sobre este aspecto trabaja el estudio que Montenegro coordina y que trata de diseñar vehículos para el ARN a partir de la combinación de péptidos -un tipo de proteínas- y otras moléculas.

Actualmente, expone el comunicado, los experimentos en animales han transcurrido con "máxima eficiencia y sin toxicidad", por lo que ahora están investigando si este sistema "es eficaz con las proteínas del coronavirus" y si "genera anticuerpos específicos" contra la cepa del virus que causa la enfermedad conocida como covid-19.

Las siguientes tareas serían ver si consigue neutralizar el virus, un objetivo para el que Montenegro se muestra "moderadamente optimista".

Desde la USC aseguran que este tipo de vacuna permitiría dar una "respuesta extremadamente rápida", puesto que, una vez conocida la estructura molecular del antígeno, se puede diseñar "con cierta celeridad" el ARN.

Asimismo, señalan que sería "relativamente económico y sencillo" producirlo en cantidades elevadas; además de "replicar su estructura" en para "desarrollar una nueva vacuna" en caso de mutaciones del virus.