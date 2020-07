La vacunación reduce casi la mitad el riesgo de hospitalización por gripe en diabéticos

Pamplona, 8 jul (EFE).- La vacunación frente a la gripe en pacientes con diabetes mellitus reduce a aproximadamente la mitad el riesgo de hospitalización por este virus, según un estudio del CIBER de Epidemiología y Salud Pública, liderado por Jesús Castilla en el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN).

En el trabajo, que se ha publicado en Clinical Infectious Diseases, la revista de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, se ha analizado por primera vez la capacidad protectora de la vacuna en personas diabéticas, durante seis años, para evitar el ingreso en el hospital de estos pacientes.

Se estudiaron 1.670 personas con diabetes hospitalizadas con síntomas de gripe, de las cuales el 34 % se confirmaron para gripe por PCR, según la información facilitada por el Gobierno Foral.

La vacunación en la temporada en curso aportó una protección del 46 % para evitar el ingreso hospitalario, y el personal investigador detectó adicionalmente un notable efecto protector, de un 44 %, para los que habían sido vacunados en otras campañas pero no en la actual.

Para realizar este estudio se compararon el estado vacunal de los casos confirmados por PCR y los controles negativos para gripe en los centros de salud y hospitales públicos de Navarra de las temporadas 2013/14 a la 2018/19, teniendo en cuenta las vacunaciones antigripales de la temporada evaluada y de las 5 previas.

Entre quienes se vacunaron en la temporada evaluada el efecto protector fue mayor frente a la gripe B (71 %), intermedio frente a la A/H1N1 (57 %) y menor frente a la gripe A/H3N2 (21 %).

En las personas diabéticas en las que la vacuna no logró prevenir la infección, sí que contribuyó reduciendo en un 46 % la posibilidad de hospitalización en los vacunados en la temporada de estudio, según el trabajo.

Asimismo, se comparó el efecto de la vacunación entre los 1.670 pacientes diabéticos y en otras 3.501 personas con afecciones crónicas o de la tercera edad; y el efecto de la vacuna para prevenir hospitalizaciones por gripe no difirió significativamente entre pacientes diabéticos y no diabéticos.

Estos resultados, según Castilla, aportan "un argumento científico más para la recomendación de vacunación antigripal anual de todas las personas con diabetes,, una enfermedad crónica asociada a un mayor riesgo de complicaciones y muertes relacionadas con la gripe”.

“En el caso de las personas diabéticas –destaca- se reduce la posibilidad de hospitalización notablemente y observamos un efecto protector alto vigente en las vacunas administradas en campañas anteriores”.

Asimismo, incide en el valor de este estudio porque “previamente se habían realizado sobre casos sospechosos de gripe pero no confirmados, no se habían estudiado tantas temporadas y hasta el momento ninguno había tenido en cuenta el historial de vacunación previa, que por lo que hemos detectado tiene un efecto protector en personas no vacunadas en la temporada actual”.

El equipo que ha llevado a cabo el estudio está integrado también por Iván Martínez-Baz, Ujué Fresán, Itziar Casado, Ana Navascués, Mª Eugenia Portillo y Carmen Ezpeleta.