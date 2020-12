Largas colas en laboratorios para hacerse la PCR antes de viajar a Canarias

Madrid, 19 dic (EFE).- Los laboratorios privados que han abierto sus puertas este sábado en Madrid se han encontrado con largas colas de personas esperando para hacerse una PCR 72 horas antes de viajar a Canarias, de lo contrario tendrán que aislarse a su llegada.

"He llegado a las ocho de la mañana para hacerme una PCR para ir a ver a mis familiares. Llegué a las ocho menos diez, el laboratorio cierra a las 10:30, tiene pinta de que me voy a quedar fuera. A ver si hay suerte y entro, pero me temo que no", ha dicho a Efe un joven canario, como muchos de los que estaban en la cola.

Según la orden del Gobierno canario, todas las personas que viajen a las islas entre el 18 de diciembre y el 10 de enero desde cualquier lugar de España, excepto los menores de seis años, deberán contar con un test de covid-19 con resultado negativo realizado en las 72 horas previas a su llegada.

"Mi madre es grupo de riesgo y, como han puesto las PCR gratuitas para los residentes canarios, quiero asegurarme de no contagiar a mi familia". Después de hacer la prueba hoy "guardaré cuarentena en casa. Vine a las ocho menos cinco, abría a las 8.30 y la cola ya daba la vuelta a las dos calles", ha añadido otra persona de la cola, en la que había gente con taburetes plegables.

Las personas que no presenten el resultado de la prueba a su llegada tendrán que aislarse y hacérsela en las islas en las 72 horas siguientes, o en caso contrario permanecer aislados en su residencia durante 14 días, según establece la orden, en la que se precisa que se admiten tres pruebas: PCR, TMA y test de antígenos.

"Soy de Gran canaria. Vine a ver a mi novio que es de Madrid. He vivido aquí en los últimos cuatro años pero ahora vivo en Tenerife. Ahora me encuentro con que, para volver a casa, tengo que hacerme la prueba", explica otra joven.

El Gobierno de Canarias justifica estas medidas, para las que hay algunas excepciones, en que casi todo el territorio nacional está en riesgo epidemiológico alto o muy alto, mientras que el archipiélago se sitúa en rango medio aunque con tendencia ascendente.

La estimación es que más de 60.000 personas se desplazarán a las islas durante el periodo navideño desde el resto de España como retorno a su residencia habitual o familiar.