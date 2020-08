Las 100.000 víctimas de coronavirus en Brasil

Río de Janeiro, 8 ago (EFE).- Brasil, el segundo país del mundo con más contagios y muertes por coronavirus, rebasó este sábado los 100.000 decesos y los casi 3 millones de infectados, mientras la enfermedad sigue en expansión en varias zonas del territorio.

Brasil se convierte en el segundo país en superar las 100.000 muertes por COVID-19

Las autoridades locales informaron que hubo 538 nuevas muertes, por lo que se alcanzaron los 100.240 fallecidos, rebasando el simbólico umbral de los 100.000. Brasil es el segundo país en llegar a esa cifra. El primero fue Estados Unidos a finales de mayo.

Desde que se declaró la primera defunción por coronavirus a mediados de marzo de 2020, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se ha destacado como uno de los mandatarios más escépticos en el mundo sobre la gravedad de la dolencia que él mismo contrajo y de la que se declaró curado recientemente.

Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña, ha sido un fuerte crítico de las medidas de confinamiento adoptadas para evitar la propagación del nuevo coronavirus alegando que detienen la actividad económica y se ha enfrentado con gobernadores y alcaldes que sí que impulsaron las cuarentenas.

El jefe de Estado de Brasil llegó a tildar la COVID-19 de "gripecita" y promueve regularmente la cloroquina, un fármaco antipalúdico al que no se le ha comprobado científicamente su eficacia contra el coronavirus.

Durante los cinco meses de pandemia en Brasil, Bolsonaro perdió a dos ministros de Salud por discrepancias sobre el combate a la enfermedad. La cartera está interinamente desde hace casi tres meses en manos del general Eduardo Pazuello.

Esta es la cronología de los principales momentos que han marcado la evolución de la COVID-19 en Brasil.

FEBRERO

- 26 de febrero: Brasil confirma el primer caso por COVID-19 en Sao Paulo.

MARZO

- 11 de marzo: A la salida de su residencia, el jefe de Estado señaló a la prensa: "Yo no soy médico, no soy infectólogo. Lo que escuché hasta ahora es que otras gripes mataron más de que esta".

- 17 de marzo: Brasil registra la primera muerte por coronavirus.

- 24 de marzo: el presidente minimiza los efectos del virus y en un pronunciamiento a la nación dice que por su "histórico de atleta, en caso de ser contaminado no necesitaría preocuparme, no sentiría nada, a lo sumo una gripita o un resfriadito".

- 26 de marzo: Tras ser cuestionado sobre si el número de muertos en Brasil llegaría a alcanzar al de los de Estados Unidos, el mandatario respondió: "Yo creo que no va a llegar a ese punto, hasta porque el brasileño no se contagia con nada. Usted lo ve y él está saltando en una alcantarilla. Él sale, vuelve y se mete y no le pasa nada".

ABRIL

- 10 de abril: Muere el primer indígena amazónico en Brasil, un joven de 15 años de la etnia Yanomami.

- 16 de abril: Bolsonaro cesa a su popular ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, por defender el confinamiento social y nombra al oncologista Nelson Teich en su reemplazo.

- 20 de abril: "Yo no soy sepulturero", aseguró Bolsonaro a la prensa tras negarse a comentar el número de muertes que en ese momento sumaban 2.575 en el Brasil.

- 28 de abril: Brasil bate el récord de 474 muertes en un solo día y suma 5.017 víctimas por la COVID-19. Al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario respondió "Lo lamento, pero ¿qué quieren que haga? Yo soy Messias (su segundo nombre), pero no hago milagros".

MAYO

- 3 de mayo: Brasil confirma más de 100.000 casos de la COVID-19.

- 9 de mayo: Bolsonaro se pasea en moto acuática en un lago de Brasilia mientras el país alcanza las 10.000 víctimas mortales.

- 15 de mayo: Cerca de 40 pueblos indígenas están afectados por la COVID-19, la mayoría ubicados en la Amazonía, con cerca de 500 infectados y un centenar de muertes.

- 15 de mayo: renuncia Nelson Teich, el segundo ministro de Salud de Bolsonaro, quien sólo duró 28 días en el cargo, por discrepancias por el uso de la cloroquina. Asume interinamente el general Eduardo Pazuello.

- 20 de mayo: Sin bases científicas, el Gobierno de Bolsonaro recomienda el uso de la cloroquina para tratar pacientes con síntomas leves de la COVID-19.

- 22 de mayo: Con 330.890 personas infectadas, Brasil se convierte en el segundo país del mundo con más casos de la COVID-19 en el mundo, detrás de Estados Unidos.

JUNIO

- 2 de junio: En un mensaje de consuelo para las familias en luto que le fue solicitado a la salida de su residencia, el jefe de Estado dijo "lamentamos todos los muertos, pero es el destino de todo el mundo".

- 4 de junio: Con 34.021 muertes, Brasil sobrepasa a Italia y se convierte en el tercer país con mas muertes por la COVID-19 en el mundo, quedando apenas detrás de Estados Unidos y del Reino Unido.

- 5 de junio: El Gobierno deja de divulgar el total de muertos por la COVID-19, pero, a los pocos días y tras una determinación de la Corte Suprema de Justicia, vuelve a informar de manera consolidada las cifras.

- 15 de junio: Brasil amplía las recomendaciones de uso de cloroquina para menores y embarazadas diagnosticadas con la COVID-19.

- 19 de junio: Brasil sobrepasa el millón de casos, tras registrar un nuevo récord de 54.771 infecciones en 24 horas.

- 21 de junio: Brasil registra más de 50.000 muertes por la COVID-19.

- 22 de junio: Comienzan las pruebas en Brasil de la vacuna de Oxford contra la COVID-19 con 3.000 voluntarios.

- 22 de junio: Un juez ordena a Bolsonaro utilizar tapabocas en sitios públicos y establecimientos comerciales.

JULIO

- 3 de julio: Bolsonaro sanciona proyecto de ley sobre uso obligatorio de tapabocas pero excluyendo la exigencia en comercios, templos religiosos y escuelas, entre otros.

- 7 de julio: El presidente confirma que fue contagiado por el coronavirus y vuelve a criticar las medidas de confinamiento. Aseguró que se estaba tratando con hidroxicloroquina y dijo que los jóvenes pueden estar en despreocupados: "tengan cuidado, pero si son infectados por el virus, tranquilos porque para ustedes la posibilidad de algo más grave es próximo a cero".

- 15 de julio: Las víctimas por la COVID-19 pasan de 75.000.

- 16 de julio: Brasil sobrepasa los dos millones de casos.

- 22 de julio: Brasil bate nuevos récords diarios de infectados (67.860) y muertes (1.595), superando los 2,5 millones de casos y las 90.000 víctimas.

- 30 de julio: Michelle Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro, da positivo para la COVID-19.

AGOSTO

- 4 de agosto: El ministro de la Secretaría General de la Presidencia de Brasil, Jorge Oliveira, da positivo para la COVID-19 y con él ya son ocho los ministros infectados en una semana por el virus.

- 5 de agosto: La Corte Suprema de Brasil obliga al Gobierno de Bolsonaro a proteger indígenas de la pandemia ya que al menos 300 han fallecido y más de 17.000 están infectados, la mayoría en la Amazonía.

- 8 de agosto: Las autoridades locales informan que se alcanzaron los 100.240 fallecidos desde el inicio de la pandemia, rebasando el simbólico umbral de los 100.000.

María Angélica Troncoso