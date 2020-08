Llaman a la policía cuando un exjugador de la NFL iba a entrar a su casa en Florida

Miami, 28 ago (EFE).- El exjugador de la NFL Brandon Marshall publicó un video en las redes sociales en el que guardias acudieron a la Policía cuando llegó con sus hijos a su nueva casa en Florida y se mostró "cansado" de la discriminación a la raza negra en Estados Unidos.

El afroamericano dice en el video a los guardia que su presencia está asustando a sus hijos que esperan en el vehículo en el que llegaron a estrenar su nuevo hogar.

"Este es el problema", grita el exjugador de fútbol americano en el video a los guardias de seguridad.

"Vengo aquí, te sientes incómodo, el primer día que me mudo a mi nueva casa, porque mi nombre no está en la lista (y) llamas a la policía", señala frustrado.

"No, no estás tratando de hacer tu trabajo. No hubo ninguna amenaza para que llamaras a la policía. Esto es lo que vemos todos los días", se lamentó Marshall mientras dos guardias y un policía lo miran.

Marshall dijo en su cuenta de Instagram que ha estado observando y procesando "la misma injusticia y malestar que tú (la comunidad afroamericana) durante los últimos meses".

"Hemos experimentado este dolor toda nuestra vida. La conciencia y las conversaciones que comienzan con las protestas son geniales, pero no puede terminar ahí", indicó.

Se mostró "cansado" de hablar y que no se llegue a ninguna parte e invitó a considerar el voto como una salida.

"Hago un llamado a las redes poderosas para que se arriesguen y muestren el mensaje más importante de nuestro país en este momento. El camino hacia un cambio real pasa por las urnas. El poder está en las manos del pueblo manos", indicó.

"No le estoy diciendo que vote ni por quién votar. Le recuerdo que pueden votar. Es su derecho que se escuche su voz".

El próximo 3 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos en las que el presidente Donald Trump buscará su reelección contra el exvicepresidente Joe Biden, el nominado del Partido Demócrata.