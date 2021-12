Lorenzo Amor (ATA): "La economía real va por un lado y la política por otro"

Valladolid, 9 dic (EFE).- El presidente nacional de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha criticado el elevado precio de la luz, del combustible y costes laborales, ha censurado la presión fiscal y se ha referido al "problema" de las pensiones: "la economía real va por un lado y la política por otro".

"Ni estamos tan bien como algunos quieren contarnos, ni estamos tan mal como otros quieren vendernos", ha resumido este jueves durante una rueda de prensa después de celebrar una reunión de trabajo con el comité ejecutivo de ATA Valladolid junto a su presidenta, Ángela de Miguel.

Siete de cada diez trabajadores autónomos "no se recuperarán hasta bien entrado 2023" después de casi dos años de pandemia debido, entre otras razones que ha expuesto, al elevado coste de la luz, "que hoy pagamos un cuatrocientos por cien más cara que el año pasado", y de los carburantes, "un 35 por ciento más".

A todo ello ha añadido el precio "disparado" de las materas primas, el incremento de los costes laborales, "también de la fiscalidad" y el hecho de que a corto plazo "se quieran subir las cotizaciones sociales".

"Cuidado que la vaca no da más leche, dejen de presionar", ha advertido antes de recordar cómo "se no está vendiendo una recuperación sólida y consolidada" cuando la mayoría de lo autónomos y pequeñas empresas "no cubren costes con lo que venden, mientras todavía quedan pendientes los pagos aplazados de estos dos años de pandemia".

Amor se ha referido al actual como "un momento complicado" en el que "se oye hablar de impuestos de diseño por doquier pero no de reducir impuestos, de las cotizaciones y de las trabas administrativas", y ha puesto como ejemplo de austeridad los dieciséis ministerio del nuevo gobierno tripartito en Alemania.

Respecto al "problema de las pensiones", después del "tirón de orejas" de la OCDE por el método de cobertura de su déficit, es un problema que en su opinión "se debe atajar desde el ámbito político y con responsabilidad".

En cuanto a la normativa laboral, el presidente de ATA ha expresado su preocupación y avisado sobre la conveniencia de evitar "rigideces" mediante la eliminación de mecanismos de flexibilidad que a su juicio han resultado eficaces, desde la reforma laboral de 2012, para combatir la tasa de desempleo y de temporalidad.

"Hay que reducir más la temporalidad pero nuestra economía es la que es y depende mayoritariamente del sector servicios", ha apuntado no sin advertir que es la administración pública la que acusa en España una mayor tasa de trabajo temporal, un 32 por ciento frente al 23 del sector privado, según sus datos.

Por todo ello, Lorenzo Amor ha recomendado a políticos y gobernantes "que pisen la calle" porque "la economía real va por un lado y la política por otro".

Por su parte, la presidenta de ATA Valladolid, Ángela de Miguel, ha abogado por "trabajar para aflorar toda la economía sumergida", el 22 % en España y el 13 por ciento en el conjunto de la UE, también para evitar que la presión fiscal recaiga exclusivamente "en la economía real".

De Miguel se ha hecho eco de las previsiones de indicadores nacionales e internacionales como el FMI, el INE y AIReF que "han reducido las perspectivas de crecimiento en España: el 30 por ciento de los autónomos no recuperará su actividad hasta 2023", ha pronosticado al igual de Lorenzo Amor.