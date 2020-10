Los aragoneses siguen resignados con sus vidas el primer día de su confinamiento

Zaragoza, 22 oct (EFE).- Casi 800.000 aragoneses han despertado este jueves confinados dentro de los cordones perimetrales establecidos por decreto del Gobierno autonómico para las tres capitales, Zaragoza, Huesca y Teruel, cuyos ciudadanos han continuado con sus vidas, pero resignados y sin tener muy claras qué nuevas restricciones deberán asumir a causa del avance de la covid.

El confinamiento perimetral de las tres ciudades se completará a partir del lunes con la entrada de toda la comunidad en la fase 3 de alerta, cuando, entonces sí, se implementarán restrictivas medidas de control de aforos con carácter general en todas las actividades comerciales, de hostelería, de servicios y culturales.

Aragón vuelve a marcar hoy un récord de contagios, con 1.081, según los datos provisionales ofrecidos por el Gobierno aragonés en su web.

Los cuerpos policiales han establecido controles en las entradas y salidas de las tres ciudades, y en ninguna se han producido incidentes reseñables más allá de pequeños atascos.

En Zaragoza, la Guardia Civil, que estás primeras horas solo actúa con carácter informativo, ha destacado que la ciudadanía se está comportando con responsabilidad y presenta, por norma general, los justificantes que avalan que sus desplazamientos tienen una causa laboral, sanitaria o educativa.

Mientras, en Huesca se realizan controles aleatorios y la Policía Local también ha destacado el comportamiento "comprensivo" de la gente en los controles, "consciente" de que esta es "una situación bastante crítica, y en Teruel, según la alcaldesa, Emma Buj, también todo ha funcionado "correctamente" hasta el momento porque la gente, en general, "está cumpliendo".

La vida, entretanto, discurre normal dentro de Zaragoza. Un joven en la céntrica calle Alfonso asume que las restricciones no son positivas pero añade a renglón seguido que lo importante es "no ser positivo en la covid" y remar juntos.

Más contundente se muestra una señora en la plaza del Pilar, que considera el confinamiento "extraordinario". "Tenemos lo que nos merecemos", asegura, para después afirmar que la transmisión del virus se podría haber cortado "mucho antes" si hubiera habido más responsabilidad.

Otra mujer, en la misma plaza, corrobora que le parece "correcto" que se toman medidas "contundentes" con la gente que no cumple con las obligaciones sanitarias.

Pero hay quien no entiende algunas cosas, como Ana, una peluquera que no ve muy coherente que su hermano, que vive en Cuarte (a diez kilómetros de Zaragoza) no pueda desplazarse a Zaragoza para ver a su familia pero sí viajar para ir a pasar un fin de semana, por ejemplo, en el Pirineo.

Por otro lado, los propietarios y trabajadores de pequeños negocios ya miran de reojo al próximo lunes. La normativa prohibirá desde ese día el consumo en el interior de los bares y restaurantes, que solo podrán instalar terrazas, pero únicamente la mitad de las autorizadas en cada caso.

La camarera de un bar en una bocacalle de Independencia, la principal arteria comercial de Zaragoza, con tres pequeñas mesas altas en una calle que es peatonal, asume que el próximo lunes vuelve al ERTE. El local ya llevaba un tiempo a medio gas, porque el teletrabajo ha dejado en casa a muchos de los clientes habituales de la zona, plagada de oficinas.

Las asociaciones de hosteleros no comprenden la dureza de las restricciones en este sector frente a la adoptadas en otros ámbitos y advierten: prácticamente ningún negocio va a ser rentable a partir de la próxima semana.

El presidente de la asociación provincia Teruel Empresarios Turísticos, Juan Ciércoles, ha asegurado que apenas el 3,5 % de los rebrotes se han dado en la restauración y ha anunciado que valoran convocar acciones reivindicativas de unas medidas más justas para el control de la pandemia.

Además de estas medidas de confinamiento perimetral y aforos, el Gobierno de Aragón ha anunciado este jueves que va a intensificar el control para garantizar que las personas en cuarentena cumplan con sus aislamientos, para lo que se va a contar con voluntarios del Servicio de Protección Civil.

Los servicios sociales del ejecutivo también colaborarán para ayudar a las personas solas y para identificar "zonas calientes" en las que "pueda haber más dificultades para controlar ese aislamiento individual".

La incertidumbre es lo que prima en Aragón en este jueves de octubre, nuboso, y no solo por la climatología.