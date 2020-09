Los CDC revocan la directiva de que los asintomáticos no necesitan prueba de COVID-19

Washington, 18 sep (EFE).- Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) dieron este viernes marcha atrás a una polémica directiva impulsada por la Casa Blanca que indicaba que los asintomáticos no necesitaban hacerse la prueba del nuevo coronavirus.

La agencia gubernamental actualizó así sus anteriores recomendaciones y solicitó la realización de pruebas de COVID-19 a cualquier persona, incluidos quienes no presentan síntomas pero hayan estado en contacto cercano con algún contagiado.

En agosto pasado, tras recibir una orden del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre el coronavirus, los CDC actualizaron su guía sobre el control de la COVID-19 e indicaron que quien no tuviera síntomas, aunque hubiera estado en contacto con un contagiado, "no necesariamente" necesitaba someterse a una prueba.

Esa guía fue muy criticada por los médicos y los expertos en salud pública, que expresaron su temor a que impidiera el rastreo efectivo de los contagios para detener la propagación del virus.

Numerosos estudios han demostrado que las personas pueden portar el virus y propagarlo sin haber mostrado síntomas, tanto en los primeros días tras el contagio, en los que aún no se experimentan síntomas, como en los casos en los que estos nunca se desarrollan.

Los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han destacado también la importancia de realizar pruebas a las personas que no presentan síntomas para cortar las cadenas de transmisión.

Según un funcionario de salud citado por The Washington Post, que el diario no identifica, los propios científicos de los CDC habían expresado su preocupación cuando se publicó la anterior directiva porque "no era una buena práctica de salud pública".

Ahora, la guía de los CDC, que la agencia presentó como "una aclaración", dice que las personas sin síntomas que han estado en contacto cercano con una persona contagiada "necesitan una prueba".

"Se recomiendan las pruebas para todos los que hayan tenido contactos cercanos con personas infectadas por SARS-CoV-2 (...) Debido al potencial de transmisión asintomática y presintomática, es importante que los contactos de las personas contagiadas se identifiquen y analicen rápidamente", dice la nueva guía.

Los propios CDC calculan que un 40 por ciento de las personas infectadas con el nuevo coronavirus nunca muestran síntomas y pueden ser altamente infecciosas y transmitir el virus a otras personas.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha atribuido la alta incidencia del coronavirus en el país a que se hacen muchos test, ha dicho que muchos contagios confirmados ni siquiera deberían ser considerados como casos y, presionando para la reapertura de la economía, ha llegado a pedir que se hagan menos pruebas.

Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia, contabiliza 198.197 muertos y 6,7 millones de casos confirmados de la COVID-19, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.