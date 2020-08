Los colegios de médicos españoles no desaconsejan el uso de mascarillas

Madrid, 27 ago (EFE).- El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos no desaconseja el uso de mascarillas al aire libre porque "no sirven de nada" en esa circunstancia, como aseguran mensajes difundidos estos días en redes sociales a partir de una publicación engañosa que daba apariencia de actualidad a un análisis de febrero.

Desde hace algo más de una semana circulan en Twitter y otras redes mensajes negacionistas sobre la pandemia de COVID-19 que comparten en apoyo de sus tesis una información publicada el pasado día 17 en una web española bajo el título "El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) sobre el uso de mascarillas: 'No sirven de nada al aire libre'".

Con fecha 17 de agosto de 2020, la información publicada en esta web señala que el CGCOM "ha remitido una nota de prensa" en la que "los médicos aseguran que 'las mascarillas no sirven de nada al aire libre ni tampoco en lugares del mundo donde no hay transmisión local'". También destaca que, de acuerdo con el Consejo General de Colegios Oficiales, la COVID-19 "en este momento es aún erradicable".

DATOS: Esas afirmaciones proceden de un comunicado emitido el 26 de febrero, cuando la crisis sanitaria aún no se consideraba una pandemia y solo se había diagnosticado un contagiado en suelo español. El CGCOM aconsejó en mayo el empleo de mascarillas entre la población en determinadas circunstancias y actualmente defiende su uso general en línea con las autoridades sanitarias.

En su comunicado de febrero, el Consejo de Colegios de Médicos animaba a la población a no acaparar mascarillas ni hacer compras compulsivas "que solo contribuyen a generar alarma y provocar desabastecimientos". En ese contexto, afirmaba: "Las mascarillas no sirven de nada al aire libre ni tampoco en lugares del mundo donde no hay transmisión local, como por ejemplo España, en este momento".

Aquel día 26 de febrero, había solo 10 positivos en toda España por coronavirus y, de ellos, solo uno se había contagiado en suelo español. Por ello, el CGCOM indicaba que en ese momento lo principal era el diagnóstico precoz, el aislamiento de los pacientes y la trazabilidad y cuarentena de los contactos.

"Estas medidas son esenciales porque aún podemos controlar la enfermedad y erradicarla del planeta", argumentaba entonces el Consejo, al tiempo que recordaba, en ese mismo contexto, que, "de acuerdo con el protocolo vigente", equipos de protección personal como las mascarillas solo debían ser utilizados por los profesionales sanitarios durante su trabajo.

Un diario médico digital publicó aquel 26 de febrero una información sobre el comunicado que tituló "Los médicos sobre el uso de mascarillas: 'No sirven de nada al aire libre'". Y esa misma información es la que ha reproducido ahora otra web con fecha 17 de agosto ocultando que su contenido no es actual, lo que ha alimentado una interpretación errónea sobre los criterios que defiende el CGCOM.

LOS COLEGIOS DE MÉDICOS ACTÚAN CONTRA LOS NEGACIONISTAS

Fuentes del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos consultadas por EFE recuerdan que en febrero "ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideraba aún la crisis sanitaria una pandemia". Y subrayan que el CGCOM "aboga por el uso de las mascarillas" y está "ejerciendo acciones contra los llamados 'negacionistas'".

En esta línea, el Foro de la Profesión Médica, del que forma parte el CGCOM, ha advertido el pasado martes en un comunicado de que los colegas negacionistas que se oponen a las medidas de las autoridades sanitarias, como el uso de mascarillas, la cuarentena y la distancia física, pueden ser sancionados con un expediente disciplinario por violar las normas deontológicas de la profesión y poner en peligro la salud pública.

Además, los mensajes del CGCOM y la Organización Médica Colegial (OMC) a favor del uso generalizado de las mascarillas son frecuentes en redes sociales y su cuenta oficial en Twitter está presidida por la imagen de una mujer que lleva la cara cubierta con esta protección, junto al mensaje "Ponte la mascarilla. No te relajes".

#PonteLaMascarilla es también la etiqueta que acompaña al nombre de la Organización Médica Colegial en sus mensajes de Twitter, donde este jueves la OMC y el CGCOM han publicado un vídeo de su vicepresidente primero, Tomás Cobo, en el que hace un llamamiento al cumplimiento ciudadano de "tres medidas claves en la lucha contra la pandemia: el distanciamiento, el uso de mascarilla y el lavado frecuente de manos.