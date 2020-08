Los médicos sobre los rastreadores: hay otras soluciones que la voluntariedad

Madrid, 6 ago (EFE).- El presidente del Consejo General de Colegios Médicos, Serafín Romero, cree que "tirar de voluntariedad" para el puesto de rastreador "está bien cuando no haya solución", pero existen otras si se le da a esta figura la categoría que debe tener: hay personal sanitario para hacerlo y debe ser retribuido.

Esa es la postura que Romero ha manifestado a Efe en relación al llamamiento que hizo la Universidad Complutense de Madrid (UCM) este martes para que licenciados o graduados en Biología, Enfermería, Farmacia, Medicina, Psicología, Trabajo Social o Veterinaria participaran voluntariamente como rastreadores ante el aumento de casos y de contactos de coronavirus.

"Primero hay que tirar del personal sanitario, que ya está titulado, para cubrir el puesto de rastreador al que hay que dar cuerpo y categoría con una serie de requisitos. No puede ser algo espontáneo y sin ningún tipo de coordinación", ha argumentado.

Según el presidente de los médicos, tendría que haber un plan de personal con una cualificación suficiente para hacer ese seguimiento, a ser posible que ya esté dentro de la profesión, con carácter retribuido y temporal, que no sean a un nivel de voluntariado.

"De voluntariado se tendría que tirar si no tuviéramos recursos", ha advertido Romero, quien ha recordado que los colegios de médicos ya pusieron en su día en marcha listados de voluntarios "en un número muy importante" y que prácticamente "no se ha tirado de él y esos listados siguen estando".

Romero se ha manifestado también sobre el hecho de que la Dirección General de Salud Pública recibiera ayer en un solo día, más de 500 curriculum vitae de distintas universidades para trabajar con la Consejería de Sanidad", tras el llamamiento de la Complutense.

Eso demuestra, según Romero, que la ciudadanía es "muy solidaria, que está dispuesta a echar una mano, pero a veces no sabe cómo y que esta sería una medida atractiva, la de colaborar en el seguimiento y el control de los casos y de sus contactos".

Es de agradecer -ha dicho- pero según su argumentación la mejor posibilidad sería que se les ofreciera este puesto a los grados de medicina, y que actualmente no tienen ninguna actividad profesional o estaban pendientes de examinarse para el MIR. "Estarían encantados de hacer esta tarea con una retribución que les ayudara", ha enfatizado.

"Ahora hay que apostar por la prevención y ahí hay que meter presupuesto, creo que esto no es factible con la voluntariedad", ha sentenciado Romero, quien no entiende por qué no se avanza en esta dirección y se deja como "solución estrella el voluntarismo", que es "muy bien recibido", pero -ha insistido- a este puesto "hay que darle cierta profesionalidad, categoría y retribución.

Por el bien de todos, según Romero, "ésta sería la mejor forma de inversión para poder contener esto, que hay que tomarse en serio".