Los MIR se manifiestan ante Sanidad contra la "explotación" y por un convenio "digno"

Madrid, 13 jul (EFE).- Unos 2.000 residentes -según los convocantes- se han manifestado este lunes ante la Consejería de Sanidad en su primer día de huelga indefinida para protestar contra la "explotación" que dicen sufrir y para exigir un "convenio laboral digno".

Los MIR cifran el seguimiento de la huelga en un 95 % y Sanidad en un 43,8 %

4.600 trabajadores residentes en formación -médicos, enfermeros, personal de farmacia o radiofísicos- están llamados a la huelga a partir de este lunes tras fracasar las negociaciones con la Comunidad de Madrid para mejorar sus condiciones, y en su primera jornada de paros han protagonizado protestas a las ocho de la mañana en sus respectivos hospitales, antes de acudir a la manifestación convocada a las diez de la mañana ante la sede de la Consejería de Sanidad.

A ritmo de batucada, con cánticos como "Isabel Ayuso, esto es un abuso", "La vocación no nos da de comer", "Sin convenio no trabajamos" o "Lo llaman formación y no lo es, es explotación, es lo que es", centenares de residentes han protestado camino de la Consejería ataviados con batas blancas y con pancartas con mensajes como "MIR=médico low cost" o "Llevo 24 horas trabajando, ¿te atiendo?".

Ante los servicios mínimos fijados por la Consejería, que los convocantes consideran "abusivos", los residentes han coreado también "No estamos todos, faltan los de guardia, ¿dónde está el derecho a huelga?".

Los residentes quieren así reivindicar su papel esencial durante la pandemia, "dejándose la piel con sueldos de becarios", y exigen que la Comunidad se siente a negociar un convenio que mejore sus condiciones laborales.

Unas reivindicaciones que apoya Unidas Podemos, cuya portavoz en la Asamblea, Isa Serra, ha acompañado a los manifestantes a luchar por su convenio. "Es necesario que el Gobierno regional escuche a los residentes, son las personas que se han dejado la piel durante la crisis de la COVID-19 para defender la vida de todos, y es de justicia que se les escuche y que se ponga en marcha una negociación para que tengan un convenio justo", ha afirmado.

También se ha sumado a las protestas el portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà, que ha criticado que el Gobierno de Ayuso no haya querido "ni siquiera recibir al as personas que han tenido un comportamiento ejemplar" durante la crisis sanitaria, "auténticos héroes que piden algo tan sencillo como derechos laborales justos".

Perpinyà ha subrayado que es de justicia apoyar a los residentes en sus exigencias -capacidad para poder investigar, tener tiempo para descansar o recibir una retribución justa, "cosas que son de sentido común"-, pero es que además ese apoyo "va en favor del derecho a la sanidad de todos los madrileños".

"Han mostrado su predisposición absoluta a sentarse a negociar con la Consejería, pero el Gobierno regional se está negando; la huelga siempre es el último recurso", ha justificado Perpinyà, que ha confiado en que Ayuso "no tarde ni un día en coger el teléfono y llamarles".

Los residentes han recibido el apoyo de muchos vecinos de las calles por las que transitaba la manifestación, con aplausos desde los balcones, y también algunos funcionarios de la Consejería madrileña, que les han aplaudido cuando coreaban "Sanidad pública".

Antes de la manifestación los residentes se han manifestado a las puertas de sus centros de trabajo, unos 200 en el Hospital Clínico, más de 100 en La Paz y otro centenar en el Ramón y Cajal, según los convocantes.