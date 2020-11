Los obispos denuncian "trabas y obstáculos" del Gobierno a la escuela concertada

Madrid, 16 nov (EFE).- En su primer discurso ante la Asamblea Plenaria de los obispos, el presidente de la Conferencia Episcopal (CEE) y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha criticado este lunes dos de las leyes "estrella" del Gobierno, la de la reforma educativa y la de la eutanasia, y ha denunciado "los obstáculos y trabas" que el Ejecutivo quiere imponer a las escuelas concertadas católicas.

La reforma de la Ley educativa que plantea la ministra Isabel Celaá será uno de los principales puntos que se debatirán durante esta semana de Plenaria, que, de forma excepcional con motivo de la pandemia, ha obligado a reducir el aforo de los asistentes y sólo 38 de los 118 obispos que forman parte de este órgano máximo de toma de ediciones de la Iglesia podrán acudir presencialmente.

Las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la pandemia han ocupado buena parte del discurso de Omella, que ha querido dejar clara la postura de la Iglesia española sobre la reforma de la Ley de Educación y la futura regulación de la eutanasia.

Así, en su discurso inaugural, el presidente de la CEE ha lamentado "los obstáculos y trabas" que la reforma educativa quiere imponer a las escuelas concertadas católicas y ha reclamado un pacto educativo que no sea objeto de debate cada vez que cambie el Gobierno.

"No es el momento de poner trabas, de enfrentar instituciones públicas y privadas, sino de trabajar conjuntamente, de cooperar de forma eficaz y eficiente para ofrecer una educación adecuada a todos los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país, respetando en todo momento el derecho constitucional de los padres y madres a escoger libremente el centro y el modelo educativo para sus hijos", ha subrayado Omella.

Ha opinado que existe un "clamor" por un pacto educativo que incorpore a todas las fuerzas políticas y también a las entidades civiles y religiosas activas en el campo de la educación y cree que de este pacto debería concretarse una ley "sólida" que no sea objeto de debate con cada cambio de color político en el Gobierno.

Y en ese pacto, los obispos creen que no se debe quitar de la escuela la formación moral en valores y la clase de religión.

El presidente de la CEE ha mostrado también la firme oposición de la Iglesia a una regulación de la eutanasia y ha hecho un llamamiento tanto a los legisladores como al conjunto de la sociedad a ser "mucho más hondos y respetuosos" con el sufrimiento humano. "Una sociedad que no cuida a sus mayores y enfermos es una sociedad que se va muriendo lentamente", ha advertido.

La sociedad -ha considerado- debe promover una ética del cuidado y del reconocimiento personal, no legislaciones "que extiendan la cultura de la muerte".

Porque de esa manera -ha opinado- se corre el riesgo de marginar o estigmatizar a las personas con discapacidad, con enfermedades crónicas o dependientes, y "esto lleva a que algunos vean como legítimo que sea razonable que mueran anticipadamente".

"No dejaremos nunca de repetir que no hay enfermos 'incuidables', aunque sean incurables. La vacuna contra la tristeza, el dolor, la soledad y el vacío existencial de las personas enfermas no puede ser única y exclusivamente la eutanasia. Esta medida no sería ni la más justa, ni la más humana, ni la más fraterna", ha advertido Omella.

En cambio, los obispos apuestan por un sistema sanitario, residencial, de medicina del dolor y de curas paliativas que cubra todo el país y del que nadie se quede excluido y por construir una sociedad de los cuidados en la que estén excluidas "tanto la anticipación de la muerte, como su retraso mediante el ensañamiento terapéutico".

Omella ha lamentado cómo la pandemia ha afectado especialmente a los enfermos más vulnerables debido a las decisiones en materia de cribado en razón de edad, grado de discapacidad o dependencia, así como a las "dolorosas" consecuencias de la crisis en las residencias de ancianos y discapacitados.

"Es imprescindible tomar las medidas necesarias para que esta situación no se vuelva a repetir", ha urgido Omella, que ha pedido a las autoridades que tengan en cuenta la situación de soledad y aislamiento que han padecido tanto ancianos como personas con discapacidad y que respeten sus necesidades humanas, relacionales y espirituales en caso de un nuevo confinamiento.