Los profesores reivindican su labor exigiendo más recursos frente a la covid

Madrid, 5 oct (EFE).- En el Día Mundial del Docente, desde el Gobierno y otros representantes de la sociedad se ha puesto en valor el papel del profesorado, pero los profesores han alertado de que para poder garantizar su labor y una educación de calidad en plena pandemia necesitan más recursos y estabilidad laboral.

La labor docente, para la que se ha pedido un aplauso esta tarde a las 20 horas, se valora de forma especial el 5 de octubre al conmemorarse la Recomendación de la Unesco y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos y responsabilidades del personal docente.

Este año se celebra bajo el lema "Liderazgo docente en tiempos de crisis" y precisamente las condiciones laborales, en un curso marcado por el coronavirus, son las principales reivindicaciones de este colectivo para el que han tenido palabras este lunes desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta muchos ciudadanos de a pie a través de las redes sociales.

Sánchez ha mostrado su gratitud a estos profesionales: "Son una pieza clave en el crecimiento de todos/as". "Nos ayudan a ser los adultos que queremos ser. Gracias a las y los docentes por vuestra labor".

A esas palabras le acompaña el vídeo que el Ministerio de Educación ha publicado para recordar a los profesores que nos han podido marcar en la vida con la etiqueta #RecuerdaATuProfe, y con la que muchos ciudadanos han rememorado a sus profesores favoritos.

Según la ministra Isabel Celaá: "Todos debemos gran parte de lo que somos a aquellos que nos aportaron sentido y valor desde la escuela. Ellos forman parte de nuestro presente".

También el ministra de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido el "compromiso" de los docentes y les ha agradecido "su trabajo para una vuelta al cole segura en tiempos de covid-19".

Pablo Iglesias ha escrito: "Tenemos mucho que agradecer a quienes tanto nos enseñaron, pero el mejor reconocimiento es trabajar para lograr mejoras en sus condiciones y para proteger la escuela pública. España está lejos de Europa en inversión en educación. Eso debe cambiar".

RECLAMACIONES DE LOS DOCENTES

Los principales sindicatos docentes han enumerado este lunes sus necesidades para poder desarrollar su trabajo, desde que se aseguren las medidas frente a la covid para su salud en los centros educativos hasta la rebaja de la ratio (alumnos por aula) y sin olvidar medidas para una estabilidad en el empleo.

UGT ha reclamado la mejora de las condiciones laborales para que esta "sea una profesión atractiva que estimule la llegada de nuevos profesionales".

El impacto de la covid-19 ha supuesto la aparición de un nuevo escenario educativo que ha obligado a crear nuevas formas de trabajo, de planificación, organización del currículo y de evaluación, de abordar la acción tutorial, así como de afrontar la diversidad, han recordado.

En un breve periodo de tiempo, todos los docentes, independientemente de su formación tecnológica, han debido adaptar su pedagogía -ha continuado UGT- a los nuevos medios con un gran esfuerzo organizativo y un considerable volumen de trabajo.

Desde ANPE se ha subrayado que la figura de los docentes, que "demostraron y están demostrando ser las piezas fundamentales e indispensables de un sistema educativo, que, con su profesionalidad y dedicación, e incluso en muchos casos, riesgo, han aplicado los protocolos higiénico-sanitarios y han creado entornos seguros".

Enseñar se ha convertido en todo un reto, ha manifestado CSIF, que ha lamentado que los centros afrontan su segundo mes de cole sin completar sus plantillas: los refuerzos no llegan y los confinamientos agravan la situación.

CSIF ha reclamado 40.000 docentes más de manera estructural y una inversión mínima por alumno de unos 5.800 euros anuales, y ha advertido de que hay comunidades donde no se imparten materias porque no hay profesores suficientes.

Ha afirmado STES que, con la excepción de alguna comunidad, la lista de medidas que se deberían haber implementado y no se ha hecho, es larga: no se ha rebajado la ratio, no se ha contratado el número de profesorado necesario, en la mayoría de comunidades no se han realizado pruebas PCR a los miembros de la comunidad educativa, no se está protegiendo al profesorado con especial vulnerabilidad o los centros educativos no disponen de personal con conocimientos sanitarios.

CCOO cree que el profesorado es "el flotador" de la educación española y ha exigido la contratación de 165.000 docentes para reducir ratios, un plan de formación extraordinario, planes de prevención claros, más recursos para la renovación de centros y que se eleve el reconocimiento real del nivel de riesgo del profesorado.

Por su lado, la ONG Educo ha pedido a los gobiernos que den más apoyo al profesorado, para poder hacer frente a los nuevos retos.

El responsable de Educación a nivel global de Educo, Mikel Egibar, ha opinado: "maestros y profesores no pueden cargar solos con toda la responsabilidad", los gobiernos "tienen que apoyar al profesorado, formarlo y darle los recursos necesarios para que puedan realizar su labor, de lo contrario, está en riesgo el derecho a la educación de muchísimas niñas y niños, especialmente de aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad".