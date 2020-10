Los sindicatos médicos aseguran que el seguimiento de la huelga es del 85 %

Madrid, 27 oct (EFE).- La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha asegurado que hasta las 9.00 horas de este martes el seguimiento de la huelga de estos profesionales "es un éxito", al situarse en torno al 85 % pese a las "trabas" que, aseguran, han puesto los servicios de salud autonómicos en la negociación de los servicios mínimos.

La CESM ha convocado esta jornada, por primera vez en 25 años, una huelga nacional de médicos como "llamada de auxilio" por la situación de la profesión y para "velar por la seguridad de los pacientes" tras la aprobación, por parte del Gobierno, del real decreto que permite contratar profesionales sin especialidad.

Se congratula del éxito de la huelga ya que, según sus datos, hasta las nueve de la mañana la estaba secundando alrededor del 85 % de los médicos.

La CESM señala que la cifra se ha conseguido pese a "las trabas" que han puesto desde los servicios de salud de las comunidades en la negociación de los servicios mínimos, "en algunos casos apenas 24 horas antes de la huelga y con la imposición del cien por cien de los efectivos".

Lamenta el "desprecio" por parte de los responsables de la Administración a la labor de los médicos que, afirma, ha quedado patente durante la pandemia del coronavirus "donde, pese a innumerables peticiones de reunión, el Ministerio de Sanidad ha hecho oídos sordos".

En este sentido, la CESM afirma que el titular de Sanidad, Salvador Illa, se ha negado desde el principio de la crisis sanitaria a recibir a los profesionales sanitarios.

Los sindicatos reconocen que "ningún momento es bueno" para una huelga médica, que además evidencia "un fracaso de la negociación", pero insiste en que se produce por la situación "insostenible por la que atraviesan los médicos" en esta segunda ola de la pandemia.

La primera ola se sobrellevó, afirma la CESM, "gracias al trabajo y el esfuerzo de los profesionales", ya que se hicieron patentes las "graves carencias" del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Pocos meses después, los sindicatos médicos recalcan que no solo no se han tomado medidas para subsanar la situación, "sino que se ha procedido a desmantelar el sistema" con la aprobación del real decreto 29/2020 que permite, entre otras cosas, contratar de forma excepcional a personal sanitario extracomunitario o que no haya conseguido plaza en la pasada convocatoria de MIR.

Y es que destacan que con este decreto los pacientes van a ser atendidos por médicos sin la titulación de especialista necesaria para trabajar en el SNS o, incluso, por especialistas de otras especialidades, "denostando -más aún- la Medicina Familiar y Comunitaria, colapsada desde hace meses".

"El decretazo", continua la CESM, "supone el golpe definitivo para provocar el hundimiento del sistema de Formación Especializada que rige con éxito en España desde 1995".