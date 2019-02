La lucha por flexibilizar la escolarización de los bebés prematuros

Flexibilizar la escolarización de los niños prematuros, sobre todo los que nacen en el último trimestre del año, en función de su edad corregida (cuando deberían haber nacido) y no de la cronológica, es la "lucha", "de sentido común" y "de cajón", que quieren ganar los padres de estos pequeños.

Cada año nacen en España miles de prematuros: en concreto, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2017 vinieron al mundo 28.511 guerreros antes de tiempo, y muchos de ellos pueden tener problemas al empezar la educación infantil porque llevan un ritmo distinto al de sus compañeros.

Es el caso de los mellizos de Mar Gonzalo, Kino y Gala, que nacieron en diciembre de hace dos años, cuando contaban siete meses de gestación. Tuvieron que estar dos meses en la incubadora, un aparato que "no es tan perfecto como el vientre materno", tal y como relata la madre a Efe.

Sus pequeños están perfectamente, pero "más tiernitos" que los niños de su edad. En septiembre tienen que empezar el colegio porque Madrid es una de las muchas autonomías que no ha recogido el guante que lanzó el Ministerio de Educación en 2017, con Íñigo Méndez de Vigo como titular, cuando permitió que los padres escogieran en qué año académico querían escolarizar a sus hijos prematuros.

Educación solo tiene las competencias en Ceuta y Melilla, por lo que esa decisión no dejaba de ser una recomendación para las autonomías. Una minoría de comunidades ha optado por ello, como Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha o Baleares.

Así, los niños de Mar irán un curso por delante de lo que les correspondería por su edad corregida. Ella ve difícil, por ejemplo, que sus mellizos puedan ir sin pañal al cole, como pide, pero ésta es solo una de las distintas dificultades a las que se tendrán que enfrentar en unos meses y que demuestran las diferencias madurativas con sus compañeros.

La psiquiatra responsable del programa de Salud Mental Perinatal del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, Laura Pina, constata, en declaraciones a Efe, que al cumplir los 24 meses muchos de estos niños prematuros presentan una serie de desviaciones en la adquisición de habilidades cognitivas, del lenguaje, pero también sociales y emocionales.

Explica que las consecuencias de la prematuridad, sobre todo de la extrema (bebés de menos de 28 semanas de gestación), de los que el entre el 50 y el 70 % presenta trastornos del neurodesarrollo, se expresan fundamentalmente al comienzo de la escolarización.

"En la educación infantil, al ser una educación menos exigente y ser ambientes más protegidos, los efectos pueden pasar más desapercibidos, mientras que en la Primaria es cuando suele dar más la cara el retraso global del desarrollo", sostiene la experta.

A su juicio, la clave es individualizar el caso porque hay prematuros que con un buen tratamiento de estimulación y atención temprana consiguen "grandísimas evoluciones" en muy poco tiempo e incluso los grandes prematuros.

Algunas de las posibles consecuencias no inmediatas sino secundarias que podría conllevar escolarizar a estos pequeños en función de su edad cronológica son el fracaso escolar, el acoso escolar, la baja autoestima e incluso cuadros depresivos cuando son un poco más mayores.

Mar Gonzalo ha iniciado una petición en la plataforma Change.org para que se flexibilice la escolarización, una petición que opina que es "de cajón".

Desde la Asociación Española de Padres de Niños Prematuros, Elena (nombre ficticio porque prefiere mantenerse en el anonimato) explica que esta demanda tendría un impacto "mínimo" en el sistema educativo y tampoco supondría un coste.

"No pedimos ayudas, no pedimos dinero, pedimos un mínimo cambio normativo supersencillo: ni siquiera hay que cambiar la ley", asegura Elena, quien apostilla: "No vemos ningún perjuicio y sí millones de beneficios. Es una lucha de sentido común y no una obligación para los padres: les daría la posibilidad de elegir". En su caso, su hijo vino al mundo con 24 semanas y, además, a finales de año.

Estos pequeños no son discapaces, no les pasa nada. "Solo hay que ajustarse a su edad corregida", insiste esta madre.

Por Berta Pinillos