Luís Castro, técnico del Shakhtar: "El Madrid sigue siendo favorito"

Lisboa, 25 oct (EFE).- "El Madrid es el Madrid y sigue siendo favorito a ganar la Champions y, si no, mira el partido que ha hecho contra el Barcelona", aseguró este domingo en una entrevista con la Agencia EFE el entrenador portugués del Shakhtar Donetsk, Luís Castro, un técnico que tiene su plantilla muy diezmada debido a la covid.

Reconoce que en la victoria en Champions en Madrid (2-3) aprovechó "algún descuido" de los merengues e insiste en que fue un día en el que su equipo estuvo muy bien, con un Real Madrid menos inspirado, que "sigue siendo favorito", a pesar de que el conjunto ucraniano acudía con numerosas bajas por covid, entre ellas la de su goleador Júnior Moraes.

El 21 de octubre jugó contra el equipo de Zinedine Zidane, ayer sábado empató en casa del líder ucraniano y, con un sinfín de bajas por covid, el próximo martes se enfrentará al Inter de Milán en Champions.

Luís Castro, a sus 59 años, es uno de los grandes conocedores del fútbol luso ya que gran parte de su carrera fue director deportivo del Oporto, donde se formaron jugadores que hoy están en las mejores ligas europeas como Fábio Silva, Rúben Neves, Dalot, Paciencia o André Silva.

Tras entrenar a Rio Ave, Chaves o Vitória de Guimaraes, la pasada campaña ficho por el Shakhtar Donetsk con el que se proclamó campeón de Liga con 23 puntos sobre el segundo y lo llevó a las semifinales de la Liga Europa.

Pregunta: ¿Ganó el Shakhtar o perdió el Madrid?

Respuesta: Madrid es siempre Madrid, está siempre entre los mejores equipos del mundo, si no el mejor. Hay otro que está muy bien, el Bayern, pero el Madrid será siempre el Madrid. Clubes históricos con los mejores jugadores y entrenadores del mundo. Tenemos que hablar con respeto.

Aprovechamos bien algún descuido del Real. No perdió el Real Madrid, ganó el Shakhtar, esa frase define lo que pasó. Tuvimos un nivel muy alto y el Madrid ese día no estuvo bien, como, por ejemplo, sí estuvo contra el Barça (ayer, 1-3). Tuvimos un Madrid menos inspirado y el Shakhtar tuvo un día muy inspirado. Hicimos una primera parte fantástica. Y con 2-3 supimos defender muy bien. En la primera parte supimos atacar muy bien y en la segunda supimos defender muy bien.

P. Brillaron jugadores como el brasileño Tete, de 20 años, Marlos, de 32.

P: Cuando se gana un partido como contra el Madrid sólo es posible como equipo. Tetê y Marlos estuvieron muy bien durante del juego, hicieron asistencias, goles, fallaron goles, muy participativos. Tetê tiene mucho margen de mejora y en algunos momentos alcanza niveles muy altos. Forma parte del proyecto Shakhtar: adquirir jugadores más jóvenes, formarlos, los rentabiliza deportivamente y se ponen en el mercado.

P: Una legión de ucranianos y brasileños.

R: Hablamos en portugués con un traductor porque la mitad de la plantilla (13) es brasileña y entiende lo que decimos y para la otra el traductor habla ucraniano. Sólo Solomon es israelita, que entiende bien portugués, y Khocholava, que es georgiano, entiende ucraniano.

P: ¿Cómo se casan los dos estilos?

R: El ucraniano es más disciplinado, más rígido, le gusta saber lo que debe hacer en cada momento. Al brasileño le gusta más la libertad de movimientos en el momento ofensivo.

P: Plantilla mermada por Covid.

R: Algunos se van recuperando, pero sabes cómo es el covid, ¿no?. Nos obliga a estar fuera 10 días y cuando regresan están algo debilitados. Los líderes mundiales no dicen qué pasa cuando tienen covid, deja marcas que no dicen, en los pulmones, en el corazón. Y su recuperación demora algún tiempo. Es extremadamente peligroso y estamos en ese proceso. Los que están jugando se están desgastando porque juegan cada tres días y los que se contagiaron no están aptos porque hace días que no entrenan. Entonces tenemos jugadores muy fatigados y otros no preparados. Estamos pasando el momento más difícil de la época.

P: Contra el Inter pasado mañana con muchas bajas..

R: Muy difícil para nosotros. Tenemos que recuperar lo más rápido posible a los que juegan, pero no es fácil. Seguimos con muchas bajas, con jugadores que aún no pueden entrenar, que no están bien. Algunos sí entrarán en la plantilla, vamos a ver. Hacemos las cosas día a día. Inter se ha reforzado con jugadores de dimensión mundial y tiene como objetivo ser campeón de Italia, es uno de los mejores clubes de Europa. Siempre pensamos que lo podemos hacer bien, es lo que nos guía cada día.

P: Objetivos del Shakhtar en Champions..

R: Hablar de objetivos en Champions es hablar de lo desconocido, de algo muy complejo. En la Liga de Campeones todo acontece muy rápido. Todos los juegos son muy difíciles y son grandes batallas. No se puede prever en Champions, lo mejor es trabajar de forma digna.

P: El proyecto de Luís Castro..

R: La vida te enseña a vivir el día a día. El año pasado ganamos la Liga con 23 puntos de diferencia sobre el segundo, llegamos a las semifinales de la Liga Europa. En el futuro, pensamos que tenemos mercado, claro que sí, pero lo que va a pasar no lo sé. Lo que queremos es ser campeones con Shakhtar y después escuchar a los que estén interesados en nuestro trabajo. Pero nuestro foco es Shakhtar.

P: Pasó por el Oporto y otros equipos lusos.

R: Un entrenador no puede estar ligado emocionalmente a club alguno. Tengo muchos amigos en Oporto, en Benfica, Guimaraes, etc.

P: Tuvo a jugadores en la cantera del Oporto que hoy brillan en Europa.

R: En la cantera Oporto tuvimos a Fabio Silva, Ruben Neves, Dalot, Paciencia, André Silva, hay tantos, Diogo Leite,... Jugadores fantásticos que se han desarrollado. El gran mérito de la evolución es del propio jugador, es el que tiene su talento, aunque con la propuesta del entrenador.

P: Está de moda el fútbol portugués

R: Estamos de acuerdo en la evolución positiva, con metodologías muy interesantes. Las academias lo están haciendo muy bien con entrenadores muy competentes. La selección ganó a Francia en la final de la Eurocopa, los entrenadores tienen mucho éxito también en el extranjero. Y el fútbol portugués tiene mucha visibilidad. Portugal es realmente un país de fútbol, de entrenadores, de jugadores y, por tanto, me agrada que Portugal esté así.

Carlos García