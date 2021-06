Madrid critica que se traslade a las Comunidades vacunación de la selección

Madrid, 9 jun (EFE).- El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha cuestionado "si tiene sentido vacunar ahora" a la selección española de fútbol, a cuatro días del torneo, una decisión que a su juicio corresponde al Ministerio de Sanidad, y ha criticado que este "traslade a las comunidades las decisiones cuando "hay una situación de conflicto".

Así lo ha manifestado al ser preguntado por este asunto que se tratará este miércoles Consejo Interterritorial, tras la petición del Ministerio de Cultura y Deporte para que los jugadores reciban la vacuna al igual que los deportistas españoles que acudirán a los Juegos de Tokio.

"Parece ser que se ha convertido en un debate nacional la vacunación de la selección española de fútbol. Nos resulta sorprendente que, cada vez que hay una situación de conflicto se traslade al Consejo Interterritorial apelando a la cogobernanza. Y cuando hay decisiones de mucho mayor calado desde el punto de vista clínico, como la segunda dosis de Astrazeneca o las edades para aplicar la vacuna de Janssen o la de Astrazeneca", estas se tomen por "ordeno y mando por parte del ministerio y no se cuente con las comunidades autónomas", ha dicho tras visitar el Hospital Infantil Gregorio Marañón.

Ruiz Escudero ha cuestionado "si desde el punto de vista clínico tiene sentido vacunar ahora a la selección, cuando quedan apenas cuatro días para que empiece el torneo", y más cuando Madrid ha "hecho propuestas en la comisión de Salud Pública para, dentro de la Estrategia nacional de vacunación, haber vacunado a algunos pacientes crónicos que consideraba que era más prioritario".

Ahora, ha añadido, "llegan con la selección y, proponerlo fuera de la estrategia nacional, nos parece que no tiene ningún sentido plantearlo en este momento. Pero bueno, veremos cómo discurre el Consejo".

Para el consejero, "lógicamente no son las comunidades autónomas las que tienen que tomar la decisión de si la selección se vacuna o no. Habrá que hacer otros criterios de prioridad dentro de la Estrategia nacional, según Escudero para quien tendrá que salir de "dentro del propio ministerio la propuesta" de vacunar a la selección española o no.

Por otra parte, el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que le parece "razonable" vacunar a la selección española, una vez asumido "que enviamos al equipo y además se juega en España" y puesto que el número de dosis que utilizarán es "inapreciable" en relación al volumen global que se está inoculando en España.