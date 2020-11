Madrid espera que el Ministerio permita hacer test en farmacias en diciembre

Madrid, 27 nov (EFE).- La Comunidad de Madrid enviará este viernes al Ministerio de Sanidad su plan para poder realizar test de antígenos en las farmacias de la región y espera recibir el visto bueno del Gobierno central "cuanto antes" para ponerlo en marcha este mes de diciembre.

Así lo ha expresado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una rueda de prensa sobre la situación epidemiológica de la Comunidad de Madrid en la que ha comparecido junto al viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, pidió el pasado 18 de noviembre a las comunidades que quieran hacer test rápidos de antígenos en sus farmacias que presenten un plan en el que aclaren "cómo quieren hacerlo", ya que por ahora la Comisión Europea exige que lo haga personal cualificado y siguiendo las instrucciones del fabricante.

Para elaborar el plan, la Comunidad de Madrid ha contado con la colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC), la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) y la Asociación de Empresarios Farmacéuticos de Madrid (Adefarma).

"La red de oficinas de farmacias puede y debe complementar la estrategia diagnóstica de la región y apoyar la labor que se realiza en los centros sanitarios", ha señalado el consejero de Sanidad.

Ruiz Escudero ha indicado que las farmacias tienen una gran disponibilidad horaria, garantizan la cercanía geográfica y ofrecen confianza a los ciudadanos, especialmente en las zonas rurales.

El consejero ha resaltado que la realización de estas pruebas en las farmacias se dirige a personas que no presenten ningún síntoma, ya que los sintomáticos deben dirigirse al circuito asistencial.

La participación de las farmacias debe ser voluntaria por parte del titular de la farmacia. La Comunidad de Madrid tiene previsto que unas quinientas boticas de la región se adhieran a esta iniciativa.

Solamente los farmacéuticos titulares, adjuntos, regentes o sustitutos de una farmacia, acreditados por el Colegio Oficial de Farmacéuticos, podrán realizar test, tras superar unos cursos de actualización de conocimientos.

La selección de las farmacias se llevará a cabo en base a una declaración responsable acerca de la disposición de espacios físicos, medios y materiales requeridos, gestión de residuos biológicos, así como el compromiso de cumplir con todos los protocolos establecidos.

Según el municipio donde se encuentre y de su infraestructura, la farmacia se podrá acoger a uno de los dos modelos diseñados para realizar las pruebas: las farmacias que realicen pruebas durante su horario de apertura deberán disponer de un circuito de acceso a la zona acotada donde se realice la prueba y las farmacias que opten por realizar las pruebas tras el cierre al público deberán facilitar el horario para específico para tal fin.

En todo caso, las farmacias dispondrán de una zona específica para realizar las pruebas, que se desinfectará después de cada una y que deberá disponer de ventilación natural o mecánica.

Además, en un ámbito previo a ese espacio, deberán tener una zona de información para la entrega de información y las recomendaciones higiénico-sanitarias.

Las farmacias recabarán del paciente los datos precisos para la comunicación al Servicio Madrileño de Salud y a la Dirección General de Salud Pública de los resultados de las pruebas (positivos y negativos).

En el caso de que un ciudadano obtenga un resultado positivo, la oficina de la farmacia, como establecimiento sanitario, se lo notificará de manera inmediata (estas pruebas ofrecen resultado entre 15 y 20 minutos).

Al mismo tiempo, se pasarán los datos a la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, a través de un sistema centralizado de registro que quedará integrado en los sistemas de información de la Consejería de Sanidad.

El Servicio Madrileño de Salud y el Colegio Oficial de Farmacéuticos ya cuentan con una línea segura de conexión en acceso a información, como ocurre con la receta electrónica, por lo que la confidencialidad de los datos está asegurada, según el consejero.

Esta iniciativa servirá de apoyo a los cribados poblacionales que la Consejería de Sanidad realiza desde finales de septiembre en las zonas con alta incidencia de casos de coronavirus.

La población diana de los cribados será determinada por la Dirección General de Salud Pública y convocada por SMS.

"Esperamos que el Ministerio de Sanidad dé su aprobación a la mayor brevedad posible, y que podamos empezar cuanto antes. La pandemia no descansa y no podemos permitirnos el lujo de no sumar a las oficinas de farmacia en nuestra lucha para frenar al Covid-19", ha resaltado Ruiz Escudero.