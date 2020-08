Madrid evitará "dentro de lo posible" el cierre total de las residencias

Madrid, 13 ago (EFE).- El consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha asegurado este jueves que se intentará evitar "dentro de lo posible" una situación de "cierre total” de las residencias, en las que de momento hay “pocos” contagios y están “muy localizados”.

En declaraciones a Telemadrid, Reyero ha insistido en que la situación en los centros de mayores es de “ tranquilidad en alerta” y se sigue trabajando en prevención para que las infecciones de la covid no suban.

La aplicación del protocolo que está ultimando la Comunidad para restringir las visitas de las familias y las salidas de los usuarios de las residencias dependerá, ha explicado, de la evolución de la situación epidemiológica de la región y de la de los propios centros, en función de su grado de inmunidad (mayor o menor tasa de personas con anticuerpos frente al coronavirus).

“Vamos a evitar dentro de lo posible que no se produzca el cierre total de las residencias, porque eso no es bueno para los propios residentes y tenemos que ser capaces de mantener un equilibrio entre la salud y que no entre el virus pero que eso no traiga más problemas a personas con dificultades cognitivas”.

Hay centros en los que el grado de inmunidad es prácticamente nulo y otros en los que alcanza al 95 % de sus usuarios, ha añadido Reyero, quien ha recordado que la media gira en torno al 61 % (según los datos del avance del estudio serológico que está realizando la Comunidad durante este verano).

En cuanto a las quejas de algunas familias respecto a que tienen que reingresar a los mayores que sacaron de las residencias durante el estado de alarma porque expira el plazo legal (45 días) y, si no, pierden la plaza, el consejero ha señalado que este requerimiento no es un “capricho”, ya que hay una lista de espera de alrededor de 8.000 personas en la Comunidad de Madrid y las plazas no pueden estar desocupadas.