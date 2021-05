Madrid mantiene las restricciones de movilidad en once zonas con alta incidencia

Madrid, 14 may (EFE).- La Comunidad de Madrid levanta a partir del lunes 17 de mayo las restricciones de movilidad en tres zonas básicas de salud y no incorporará más áreas, por lo que esta medida seguirá en vigor en once zonas con una alta incidencia de coronavirus donde vive el 4 por ciento de la población madrileña.

En concreto, a partir de las 00:01 horas del próximo lunes 17 de mayo se levantan las restricciones de movilidad en la zona de Vicente Muzas (Hortaleza), Ghandi (Ciudad Lineal), ambas en Madrid capital; y Las Rozas (Las Rozas).

Por otro lado, se mantienen las restricciones hasta las 00:01 horas del próximo lunes 24 de mayo en la zona básica de Daroca (Ciudad Lineal), General Fanjul (Latina), Castelló (Salamanca), Barajas (Barajas), y Chopera (Arganzuela), todas ellas en el municipio de Madrid.

Además, siguen limitadas salvo por causa justificada las entradas y las salidas en la zona básica de salud de Leganés Norte en la localidad de Leganés; La Princesa en Móstoles; Las Ciudades y Las Margaritas en Getafe; Reyes Católicos en San Sebastián de los Reyes; y Majadahonda en el municipio de Majadahonda.

En estos núcleos de población viven 271.442 ciudadanos, el 4 por ciento de la población del total de la región y hay un total de 940 casos covid, el 5,1 por ciento de los diagnosticados en los últimos 14 días, según ha señalado la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, en la rueda de prensa para actualizar la información epidemiológica de la región.

Por el momento, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado las restricciones de movilidad en cinco zonas básicas: Daroca (Madrid capital), Vicente Muzas (Madrid capital), Las Ciudades (Getafe), Las Rozas (Las Rozas) y Reyes Católicos (San Sebastián de los Reyes), aunque la Comunidad sólo mantendrá esta medida a partir del lunes en tres de ellas.

La ratificación judicial para poder seguir aplicando restricciones de movilidad es necesaria tras la finalización del estado de alarma, el 9 de mayo.

Los criterios fijados por la Comunidad de Madrid para aplicar estas restricciones en zonas básicas de salud son: que haya al menos 400 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes, tendencia creciente y transmisión comunitaria.