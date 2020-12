Madrid no aplica medidas a más zonas de salud y las levanta en la mayoría

Madrid, 4 dic (EFE).- La Comunidad de Madrid no ha sumado hoy nuevas zonas básicas de salud a las ya existentes con restricciones y levantará las limitaciones en once de ellas y en seis municipios el próximo 7 de diciembre, mientras que en otras tres se prorrogarán hasta el día 14 por no haber alcanzado los resultados esperados.

Estas tres últimas son las de Guzmán El Bueno y La Elipa, en el municipio de Madrid, y en La Moraleja (Alcobendas), según ha informado hoy la directora general de Salud Pública, acompañada por el viceconsejero de Salud Público, Antonio Zapatero.

Andradas ha informado asimismo de que en 200 de las 286 zonas básicas de salud la incidencia acumulada a 14 días es inferior a 250 casos por 100.000 habitantes.

Las zonas básicas que a partir del lunes día 7 quedan sin limitaciones de movilidad son la de Daroca, en Ciudad Lineal y Vicálvaro-Artilleros en el distrito de Vicálvaro, en el municipio de Madrid; Cuzco, Alicante y Castilla la Nueva en Fuenlabrada; Sierra de Guadarrama, Collado Villalba Pueblo y Collado Villalba Estación (Collado Villalba), junto a Alpedrete y Galapagar.

Las seis localidades que quedan excluidas de las limitaciones son Moralzarzal; El Boalo-Cerceda-Mataelpino en la zona básica de salud de Manzanares el Real; los municipios de Colmenar de Oreja, Chinchón y Villaconejos en la zona básica de Colmenar de Oreja; y los municipios de San Martin de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa, en la ZBS de San Martín de Valdeiglesias.

En el caso de Alcobendas, pese a mostrar una tendencia descendente, "no se alcanza el nivel esperado y se prorrogan las medidas hasta el 14 de diciembre y, de acuerdo a lo previsto, se mantendrán hasta el día 14 en la zona de Barcelona (Móstoles)", ha explicado la directora general.

Por lo tanto, seguirán vigentes las restricciones en Guzmán el Bueno y La Elipa, en la capital, en La Moraleja (Alcobendas) y Barcelona (Móstoles).

La no inclusión de ninguna nueva zona básica de salud obedece a que en nunguna de ellas se ha superado la tasa de 400 casos por 100.000 habitantes, ha añadido Andradas, y además se mantiene y consolida la tendencia a la baja.

En la última semana, el 86,6 por ciento de las zonas saitarias han experimentado bajadas.