Madrid no suma restricciones a nuevas zonas de salud

Madrid, 4 dic (EFE).- La Comunidad de Madrid no ha sumado hoy nuevas zonas básicas de salud a las ya existentes con restricciones, en once de ellas y seis municipios acabarán estas limitaciones el próximo 7 de diciembre, mientras que otras tres se prorrogarán hasta el día 14 por no haber alcanzado los resultados esperados.

Estas tres últimas son las de Guzmán El Bueno y La Elipa, en el municipio de Madrid, y en La Moraleja (Alcobendas), según ha informado hoy la directora general de Salud Pública, acompañada por el viceconsejero de Salud Público, Antonio Zapatero.

Andradas ha informado asimismo de que en 200 de las 286 zonas básicas de salud la incidencia acumulada a 14 días es inferior a 250 casos por 100.000 habitantes.