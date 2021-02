Madrid no tendrá declaración institucional por el 8M por tercer año seguido

Madrid, 15 feb (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid sumará su tercer año consecutivo sin aprobar una declaración institucional por motivo del Día Internacional de la Mujer (8M), al haber expirado el plazo para elevarla al pleno de febrero sin que haya acuerdo entre los cinco grupos municipales.

Así lo han confirmado a Efe fuentes del Gobierno municipal de PP y Ciudadanos, que transformarán el texto que habían trasladado a los grupos en una proposición que llevarán a votación en el pleno previsto para el próximo día 23 de febrero.

Si en 2019 fue el PP quien se desmarcó de la declaración y en 2020 Vox rompió el consenso, en esta ocasión ninguno de los tres grupos de la oposición (Más Madrid, PSOE y Vox) se han adherido a la iniciativa planteada desde el Ejecutivo de PP y Cs.

Fuentes del Consistorio lamentan "la falta de interés por el acuerdo del resto de los grupos" y recalcan que se les envió el texto el día 28 de enero, sin obtener respuesta hasta que el propio Gobierno lo hizo público la semana pasada.

Más Madrid y el PSOE reclamaron entonces que la declaración institucional incluyera el compromiso de reinstaurar la recientemente eliminada Dirección General de Conciliación y Cooperación Institucional para la Igualdad de Oportunidades y de impulsar la ordenanza para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, aprobada preliminarmente en marzo de 2019, con Manuela Carmena como alcaldesa.

Peticiones que, según el Ayuntamiento, "estaban pensadas para evitar el acuerdo".

La eliminación de dicha dirección se enmarca en una reorganización por la que la Dirección General de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género y la de Conciliación y Cooperación Institucional para la Igualdad de Oportunidades se fusionan en una sola dirección con el nombre de Políticas de Igualdad y Contra la Violencia de Género.

La vicealcaldesa, Begoña Villacís (Cs), ya auguró el jueves pasado que no sería posible acordar una declaración institucional, y emplazó a Más Madrid y PSOE a elevar sus exigencias al pleno en formato de proposición.

Villacís acusó a la izquierda de "jugar a desinformar", pues según dijo "no se ha eliminado una dirección general de Igualdad" sino que "se ha unificado" todo en una.

En declaraciones a Efe, la edil de Más Madrid Carolina Pulido ha lamentado que el Gobierno no se haya prestado a exhibir "un compromiso real" para "mantener las políticas de igualdad", y considera que a estas alturas "ya no vale la excusa de que Vox no la apoya", y que si no hay declaración institucional es "porque no hay voluntad para hacerlo".

Por su parte, el concejal socialista Ignacio de Benito ha señalado a Efe que "desgraciadamente no ha sido posible alcanzar un acuerdo" porque "es imposible sorber y soplar a la vez", y ha añadido que "en materia de igualdad no se puede estar con Vox y con las mujeres madrileñas al mismo tiempo cuando este partido niega la terrible realidad que miles de ellas sufren cada día".

"Nos hubiera encantado ir juntos sobre una cuestión que no debería generar debate, pero no puedes comprometerte con palabras cuando con hechos eliminas la Dirección General de Igualdad. Ojalá Ciudadanos se dé cuenta a tiempo o lo de Cataluña les va a parecer poco", ha zanjado.

Vox se ha mantenido al margen del debate, ya que ni respondió a la sugerencia de declaración institucional del Gobierno ni ha planteado ninguna proposición alternativa.