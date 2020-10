Madrid ofrece al Gobierno consensuar unas medidas "sensatas y justas"

Madrid, 8 oct (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido diálogo al Gobierno nacional para consensuar unas medidas para contener la expansión del coronavirus en la región que sean "sensatas, justas y ponderadas", tras el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a las restricciones de movilidad decretadas por Sanidad en diez municipios, incluida la capital.

Madrid trasladará al Gobierno una orden con medidas contra el coronavirus

La intención, según ha avanzado Ayuso este jueves en una comparecencia en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, es publicar una orden este viernes con las medidas consensuadas.

Además, ha anunciado que su Ejecutivo va a retirar las medidas cautelares que había pedido ante la Audiencia Nacional contra las restricciones decretadas por el Ministerio de Sanidad con el objetivo de "evitar más confusión todavía a la ciudadanía".

En su declaración, la presidenta regional ha instado a los madrileños a "no salir de Madrid", pese a que ahora está permitida la movilidad, y a seguir todas las recomendaciones sanitarias, sobre todo en los próximos días, teniendo en cuenta que el lunes 12 de octubre es festivo.

Ha pedido que el Gobierno vuelva a sentarse con la Comunidad de Madrid para tener en pocas horas, entre esta noche y mañana, una orden "clara" para anunciar "unas medidas sensatas, justas y ponderadas".

Por ello, ha abogado por retomar el diálogo con el Gobierno de España y ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió "a ayudar y no imponer" en la reunión del pasado 21 de septiembre, aunque "no cumplió" con su compromiso.

Los comercios de Madrid "ya no pueden más" y "nadie entiende las normas", ha subrayado Ayuso.

"Que no paguen justos por pecadores, que los restaurantes que están cumpliendo las normas no se cierren por culpa de quienes no lo están haciendo. Mientras hay bares que están cerrados, hay fiestas privadas sin ningún tipo de responsabilidad, hundiendo sin sentido a la hostelería madrileña. Que Madrid conviva, que la economía no se hunda, mientras seguimos luchando contra el virus", ha reclamado.

La presidenta madrileña ha pedido seguir adelante con las restricciones que había adoptado la Comunidad de Madrid en zonas básicas de salud con una tasa de incidencia de más de mil casos de coronavirus por cada cien mil habitantes, medidas que en su opinión eran "acertadas".

Ayuso ha señalado que las medidas decretadas por el Ministerio de Sanidad en municipios de más de 100.000 habitantes con una tasa superior a 500 eran "precipitadas, no consensuadas y afectaban a derechos fundamentales de millones de ciudadanos".

"Así lo han corroborado por unanimidad los tribunales", ha añadido.

Ha precisado que el índice de contagio en Madrid capital está ya en 465 (por debajo de la orden ministerial) y en 507 de media en la Comunidad, baja la presión hospitalaria, las urgencias y las llamadas al 112, aunque ha reconocido que estas cifras le siguen pareciendo "muy preocupantes".

"El virus no se ha ido, todo lo contrario, sigue entre nosotros y puede propagarse masivamente entre nosotros", ha resaltado, tras recordar que el miércoles fallecieron 37 personas en Madrid.

Antes de que el Ministerio de Sanidad ordenase al Gobierno regional las medidas restrictivas para diez municipios, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso había establecido la limitación de movilidad en 45 zonas básicas de salud, con mayor incidencia acumulada de contagios.

Desde el pasado lunes 5 de octubre, el Gobierno regional mantuvo esta estrategia en tres zonas básicas ya que el resto estaban incluidas en los diez grandes municipios donde ya había limitaciones.

Los diez municipios son Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles y Parla, y las tres zonas básicas con limitaciones Reyes Católicos (en San Sebastián de los Reyes), Humanes y Villa del Prado.