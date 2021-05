Madrid permitirá las reuniones en domicilios y no habrá toque de queda

Madrid, 7 may (EFE).- La Comunidad de Madrid eliminará la prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios y el toque de queda a partir de este domingo, 9 de mayo, cuando finaliza el estado de alarma, y ampliará el horario de cierre de bares y restaurantes de once a doce de la noche.

Lo ha indicado en una rueda de prensa el consejero de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero, acompañado del consejero de Justicia, Interior y Víctimas en funciones, Enrique López, al señalar que no existe actualmente "cobertura suficiente" para la adopción de "medidas restrictivas de derechos individuales".

Aunque la Comunidad de Madrid eliminará la prohibición de las reuniones de no convivientes en domicilios, lo mantiene como una recomendación.

Los establecimientos de hostelería podrán cerrar a las doce de la noche, una hora más tarde respecto al horario vigente, pero se mantiene la limitación de comensales a cuatro personas por mesa en el interior y seis en terraza.