Más Madrid pide limitar la entrada a turistas de países con más incidencia

Madrid, 24 mar (EFE).- La candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad, Mónica García, ha pedido este miércoles al Gobierno central que limite la entrada de turistas procedentes de países que tengan más incidencia acumulada que España, para que Madrid no se convierta en "el 'after' de Europa".

En declaraciones a los medios tras reunirse con representantes de la plataforma Alerta Roja en defensa de la industria del espectáculo y los eventos, García ha hecho esta solicitud al Gobierno, porque Madrid tiene que "dejar de ser el 'after' de Europa" y no puede convertirse en "un safari de cepas".

Hay otros países europeos que lo están haciendo, ha argumentado la candidata, que ha señalado que España lo debe de hacer porque se está jugando "una cuarta ola" porque lo que han de ponerse medidas "previas, preventivas y contundentes" para evitar ser "un coladero de incidencia acumulada".

Según García, la Comunidad es el "'after' de Europa" por las "luces de neón" que ha puesto la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que ha convertido Madrid en una "atracción turística" para el "turismo de borrachera".

Asimismo, ha contemplado como una de las posibles medidas el adelanto a las 20:00 horas del toque de queda, como ha planteado el Ministerio de Sanidad, pero ha añadido que la Comunidad no está controlando el actual toque de queda a las 23:00 horas, lo que también provoca un "efecto llamada" del turismo de borrachera.

Ha censurado que Ayuso se haya pasado "toda la pandemia" hablando del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, pero cuando hay un problema de turismo de borrachera en la Comunidad, "que no aporta ningún valor", Ayuso ya no habla de Barajas y "no le importa que vengan turistas franceses".

Por otro lado, ha pedido a la presidenta que haya una ley de cultura y un protocolo de reactivación de los espectáculos y las artes escénicas, y que haga "lo que no ha hecho durante toda la pandemia", porque Ayuso, ha dicho García, "confunde lo que es cultura con turismo de borrachera".