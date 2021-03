Madrid prepara estrategia para violencia machista contra grupos vulnerables

Madrid, 23 mar (EFE).- El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, Pepe Aniorte (Cs), ha anunciado este martes que está preparando "una estrategia global" en violencia de género dirigida especialmente a colectivos vulnerables como mujeres mayores, con discapacidad o sin hogar.

Así lo ha dicho en la comisión del ramo, donde ha manifestado la intención del Consistorio de presentar dicho plan en noviembre de este año.

Aniorte se ha referido a dicha estrategia en respuesta a una pregunta de la edil socialista Emilia Martínez, quien ha reclamado que se pongan en funcionamiento las propuestas contenidas en el Diagnóstico sobre Violencia Machista en Mujeres Mayores de 60 años que ha realizado el Ayuntamiento.

El delegado ha subrayado que dicho diagnóstico viene a abordar una de las realidades "más invisibilizadas" de la violencia de género, y ha recordado que la campaña institucional del Ayuntamiento con motivo del último Día Internacional contra la Violencia de Género se dedicó a las mujeres mayores.

Este estudio, enmarcado dentro del plan de 21 medidas para erradicar la violencia contra las mujeres aprobado por el Ayuntamiento de Madrid, señala que el 12,8 % de las mujeres asesinadas en Madrid desde 2003 eran mayores de 60 años.

Y también constata que las mujeres en esta franja de edad sufren violencia económica, además de la física y la sexual.

Martínez ha reprochado a Aniorte que "no se comprometió explícitamente" a trabajar sobre ninguna de las propuestas y recomendaciones que contenía el diagnóstico, y le ha recordado que "la violencia contra las mujeres es para erradicarla, y no para publicitar acciones vacías de presupuesto".

Por otro lado, la concejal de Vox Arantxa Cabello ha realizado otra pregunta sobre ese mismo diagnóstico, que le parece "una vergüenza", porque "no es científico ni pseudocientífico" dado que "no tiene metodología" y "no tiene validez la representatividad de la muestra".

"Lo que no se puede hacer es construir un relato para generar contratos", ha criticado Cabello, quien ha avanzado que Vox propondrá en el pleno de Cibeles "que a partir de ahora todos los estudios pasen por un comité de evaluación y de validación científico".

La directora general de Políticas de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ana Fernández, ha alegado que el contrato del estudio costó 16.685 euros y "se adecuó perfectamente a las especificaciones técnicas", cumpliendo "todo el contenido necesario" establecido los Acuerdos de la Villa, que recogían la realización del diagnóstico.