Madrid recurre a "influencers" para concienciar a los jóvenes sobre la covid

Madrid, 5 nov (EFE).- La Comunidad de Madrid ha recurrido a la colaboración de "influencers" y personajes públicos a los que siguen los jóvenes para concienciar sobre el peligro de la covid-19 y el riesgo de no cumplir las medidas sanitarias, a través de un vídeo en el que recuerdan que "ser joven no te protege".

El vídeo difundido por la Comunidad se emitirá a través de las redes sociales -Facebook, Twitter, YouTube e Instagram- y cuenta con la colaboración de influentes que han participado desinteresadamente, como Pelayo Díaz, Madame de Rosa, Carla Hinojosa y Eugenia Osborne, así como el torero Francisco Rivera, el capitán del Atlético de Madrid Koke y el exjugador brasileño del Real Madrid Roberto Carlos.

Con el lema "Ser joven no te protege de la covid-19", el vídeo anima a adolescentes y jóvenes a "pensar, escuchar y reflexionar" sobre el aumento de la incidencia de la enfermedad en esta franja de edad, teniendo en cuenta que desde que comenzó la pandemia se han detectado más de 53.000 casos de covid-19 entre jóvenes de la región.

Entremezclados con imágenes reales grabadas en ucis para mostrar la situación diaria de los hospitales, los "influencers" lanzan los mensajes "eres joven, no inmortal", "tu positivo puede ser muy peligroso", "vuestra diversión nos condena a todos", "esto no es un juego" o "te crees invencible, pero no lo eres".

De hecho, recuerdan que 1.500 jóvenes de entre 15 y 29 años han sido hospitalizados en la región, 70 han estado ingresados en ucis y siete han muerto por covid-19.

El último de los protagonistas del vídeo es Óscar Riballo, un farmacéutico y boxeador de 32 años que sufrió la covid-19 y arrastra graves secuelas: "Y si los datos no te convencen, mírame; la covid casi me mata, esta es su huella".

Riballo estuvo 16 días ingresado en una UCI, siete de ellos en coma inducido, y todavía hoy sufre parálisis de cuerda vocal y parálisis parcial de la lengua, por lo que tiene que acudir diariamente al logopeda para recuperar la normalidad de la voz.