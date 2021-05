Madrid, sin zonas perimetradas por primera vez desde septiembre

Madrid, 24 may (EFE).- Desde esta medianoche y por primera vez desde el pasado mes de septiembre, la Comunidad de Madrid no tiene restricciones de movilidad en ninguna de sus 286 zonas básicas de salud, al haberse levantado las limitaciones que había en vigor en once áreas, que han mejorado sus datos de incidencia de la pandemia.

A las doce de la noche han quedado sin restricciones de movilidad las zonas de Daroca (Ciudad Lineal), General Fanjul (Latina), Castelló (Salamanca), Barajas (Barajas) y La Chopera (Arganzuela), todas ellas en el municipio de Madrid, así como Las Ciudades y Margaritas (Getafe), Reyes Católicos (San Sebastián de los Reyes), Majadahonda (Majadahonda), Leganés Norte (Leganés) y La Princesa (Móstoles), zona que ha estado restringida seis semanas.

Con estas once áreas sin limitaciones por su buena evolución epidemiológica, la libre circulación está ya permitida por todo el territorio de la Comunidad de Madrid, donde la estrategia de confinar zonas básicas de salud comenzó a implementarse el 21 de septiembre de 2020.

Aquella vez se empezó por 37 zonas, repartidas entre seis distritos de la capital y siete municipios, que tenían una incidencia a catorce días de más de mil casos por cada cien mil habitantes.

Los requisitos han ido variando, y en la actualidad las condiciones para fijar las restricciones en zonas básicas de salud son un umbral de incidencia de 300 casos, que haya transmisión comunitaria y una tendencia creciente en los contagios, algo que ninguna zona cumple a día de hoy.

Cuando se limita la movilidad en una zona básica de salud solo se puede entrar y salir de ella por causas justificadas como ir a trabajar, a estudiar, a una cita médica o a atender a personas mayores o niños, y también se ajustan aforos y horarios.