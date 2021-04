Una manifestación rechaza en Pamplona la detención de sindicalistas de LAB

Pamplona, 24 abr (EFE).- Una manifestación, convocada bajo el lema "El sindicalismo combativo no es delito", ha rechazado este sábado en Pamplona la detención el pasado martes de seis miembros de LAB, de los que cinco han sido acusados de amenazas y coacciones.

Estas personas, cinco de las cuales han quedado en libertad con cargos, fueron detenidas en relación con sendas protestas llevadas a cabo en las últimas semanas, una de ellas con el lanzamiento de polvo rojo de un extintor contra la sede de la CEN y la otra con un corte de tráfico en la N-121 para reclamar un convenio en el sector de limpieza.

La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha afirmado a los medios de comunicación momentos antes de la salida de la manifestación que este operativo policial "ha sido un ataque muy claro contra el sindicalismo combativo y contra un modelo sindical feminista, que es el que practica este sindicato".

"Bajo este sistema capitalista los trabajadores no vivimos en democracia. Se está dando una concentración cada vez mayor de beneficios y de poder en una élite económica y por eso vemos que la patronal está envalentonada, porque se siente impune", ha asegurado Aranburu, quien ha resaltado que "lo que se está viendo es que todos los poderes del Estado, el legislativo, el judicial y el policial, están al servicio del capital".

En este momento, ha dicho, "lo que estamos viviendo es un poco el mundo al revés, que se plantea como delito el defender o el luchar contra unas injusticias, pero al mismo tiempo, los actos de la patronal quedan impunes".

Al respecto, ha declarado que "la lucha sindical no es un delito", pero "no cumplir con las medidas de prevención en los puestos de trabajo sí que es un delito. Decenas de trabajadores y trabajadoras mueren al año por falta de medidas preventivas, pero no hemos visto a ningún empresario pasando la noche en una comisaría ante esa violencia patronal".

Para la secretaria general de LAB, "este ataque de esta semana ha querido lanzar un mensaje muy claro, no solo para este sindicato sino también para todo aquel o aquella que quiera poner en cuestión el orden establecido".

"Estamos viendo cómo se manda a la policía a reprimir a trabajadores y trabajadoras que están defendiendo el empleo, cómo se manda la policía a reprimir a hosteleros y hosteleras que están defendiendo su situación y criticando la situación que están viviendo", ha agregado.

Para Aranburu, "lo de esta semana entendemos que ha sido un salto más en esa escala represiva en contra de la protesta sindical y social, un paso más en esa criminalización que se está dando por parte del sistema".

"Es verdad que nos han querido mandar un mensaje muy claro, pero también este sindicato lo tiene muy claro: no vamos a obedecer, no nos van a acobardar y vamos a seguir practicando un sindicalismo combativo y un modelo sindical feminista", ha concluido.

La manifestación, precedida de una pancarta con el lema "El sindicalismo combativo no es delito", ha partido de la plaza de Baluarte y, tras recorrer las calles del centro de la ciudad, ha terminado en el Paseo Sarasate.