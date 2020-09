María Blasco: La ciencia no es un mundo de hombres

València, 26 sep (EFE).- La bióloga molecular y directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológica (CNIO), María Blasco, cuya figura preside la entrada principal del Instituto de Educación Secundaria (IES) Sorolla de València, ha destacado este sábado que es "muy importante" que "niñas y niños vean que la ciencia no es un mundo de hombres".

María Blasco es la nueva protagonista del proyecto "Mujeres de Ciencia", iniciativa impulsada por la Universitat Politècnica de València (UPV) y el centro de innovación Las Naves del Ayuntamiento de València, según fuentes de la institución académica.

Esta nueva intervención, obra de la artista cántabra María Barrachina, se ubica en la entrada principal del IES Sorolla, en València y en el mural destaca un retrato de grandes dimensiones de María Blasco, rodeada de diferentes referencias que remiten a su trayectoria científica: desde una gran hélice de ADN, a varias parejas de cromosomas con sus telómeros y un ratón que descansa sobre un reloj de arena

“El ratón hace referencia a sus estudios, en los que ha obtenido ratones más longevos y carentes de enfermedades. Por este motivo, aparece apoyado sobre un reloj de arena, que nos indica que el tiempo es oro. Cada uno de nosotros lleva en sus células este reloj biológico que nos determina nuestra vida y muerte”, apunta la artista de Torrelavega.

En la parte superior del mural, destaca el nombre de la investigadora en tonos dorados y atravesado por un triángulo invertido. “Con ello quería destacar la importancia de María Blasco en el campo científico. Además, manifiesta abiertamente su visión feminista a la hora de ensalzar y defender el papel de las mujeres como altos cargos dentro de este sector”, ha explicado Barrachina, durante la presentación del mural.

Durante la presentación del mural, María Blasco ha mostrado su satisfacción por el homenaje y ha elogiado el trabajo desarrollado por María Barrachina. “El mural refleja muy bien quién soy y lo que he hecho. Me encanta el ratón, el reloj de arena, la hélice del ADN, los cromosomas y me encanta que esté el triángulo invertido que representa de alguna manera el feminismo”.

Blasco ha destacado además la importancia del proyecto impulsado por la UPV y Las Naves, “ya que permite visibilizar la figura de mujeres científicas en distintos puntos de València, y lo hace además de la mano también de artistas mujeres” y ha incidido en que es "muy importante que niñas y niños vean que la ciencia no es un mundo de hombres, sino que la hacemos mujeres".

"En el CNIO el 70 % del personal investigador es mujer: hay muchísimas mujeres haciendo investigación. Lo que pasa es que los lugares de dirección de laboratorio, los jefes de laboratorio aún no llegamos al 50 %, estamos en el 30 % más o menos y eso es algo que tiene que cambiar y que estamos intentando que cambie”.

Con este, son diez ya los murales que llenan de arte y ciencia, en femenino, las calles de València gracias al proyecto Mujeres de ciencia, que cuenta además con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Entre otras, este proyecto ha rendido tributo ya a Margarita Salas, Anna Lluch. Valentina Tereshkova, Rosalind Franklin o Katherine Johnson. Y durante las próximas semanas homenajeará a Jane Goodall, Marie Curie, Concepción Aleixandre o Dolors Corella. Y siempre, también, de la mano de destacadas artistas, referentes en el campo del arte mural.