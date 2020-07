María Salmerón irá "a Estrasburgo y ONU" tras la condena frente a su exmarido

Sevilla, 27 jul (EFE).- María Salmerón, la mujer sevillana a quien una juez ha ordenado que entre en prisión por no acudir varias veces entre 2012 y 2014 a un punto de encuentro familiar a entregar a su hija a su exmarido, condenado por maltratarla, ha anunciado este lunes que piensa llegar "al Constitucional, a Estrasburgo y a la ONU".

Salmerón ha comparecido ante la prensa en la Audiencia Provincial de Sevilla después de que el Juzgado de lo Penal número 6 ordenase el 10 de julio el "inmediato cumplimiento" de la pena de nueve meses de cárcel que le impuso hace un año por un delito continuado de desobediencia grave a la autoridad con la agravante de reincidencia.

Según la juez de lo Penal, Salmerón "dejó de cumplir reiteradamente" las resoluciones que la obligaban a entregar a la niña al padre y no lo hizo hasta ocho veces, una en julio de 2012 y siete entre julio y octubre de 2014.

La mujer ha tildado la condena de "injusta" porque su hija, que entonces tenía trece años, "decía que no quería ir con su padre", quien fue condenado a veintiún meses de cárcel por malos tratos.

"No podía cogerla por los pelos y arrastrarla al punto de encuentro", ha añadido Salmerón, quien ha recordado que una juez de Dos Hermanas eximió a la niña de ese trámite y le dijo "que vería al padre cuando y donde ella quisiera".

El juzgado de lo Penal y la Audiencia, en cambio, "han dado más trascendencia a la directora del punto de encuentro, que nunca vio a la niña, y a la pareja del padre", pero "no han considerado la voluntad de la niña", según Salmerón.

"La juez dicta auto de prisión basándose en la hoja histórico-penal, a pesar de que no he cometido ningún delito en los cinco últimos años. Proteger a mi hija no es delito", ha señalado Salmerón.

Su defensa presentó un incidente de nulidad que la Audiencia ya ha desestimado y a continuación interpuso un recurso de reforma contra el auto de ingreso en prisión y un recurso de súplica como paso previo a pedir amparo al Tribunal Constitucional, según ha informado a Efe su abogado, José Estanislao López.

"Nuestra intención es sacar esto fuera de España porque las mujeres y los menores no tenemos justicia en España. El dinero, para el maltratador, y las mujeres, al hoyo", ha lamentado Salmerón, también condenada a Salmerón a indemnizar con 3.000 euros a su expareja, Antonio Domingo Ruiz Daza.