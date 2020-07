Más Madrid pide a Almeida que recurra la anulación de Madrid Central

Madrid, 27 jul (EFE).- Más Madrid ha reclamado este lunes al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que presente un recurso de casación al Tribunal Supremo contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de anular Madrid Central, para garantizar así la aplicación de la zona de bajas emisiones diseñada por el Gobierno de Manuela Carmena.

"La pregunta ahora es qué va a hacer el PP, qué va a hacer el Gobierno municipal (...) esperamos que luche para proteger la salud de todos los madrileños", ha declarado a los medios la coportavoz de Más Madrid en el consistorio, Rita Maestre.

El TSJM ha anulado parcialmente la ordenanza municipal que recogía Madrid Central por defectos formales, al no cumplirse con el trámite esencial de información pública ni con la imprescindible memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza, y ha estimado así los recursos interpuestos por la Comunidad, el Grupo Popular en el Ayuntamiento y la empresa DVuelta Asistencia Legal.

"Lo que creemos que tiene que hacer (Almeida) es defender la ordenanza de Madrid Central, que es una ordenanza correcta; defender que no existen esos defectos de forma (...) y, si hay algo que subsanar, subsanarlo formalmente para proteger el bien fundamental, que no es la ordenanza, que no es la regulación de Madrid Central, es la salud de los madrileños", ha declarado Maestre.

La edil ha acusado a Almeida de "agarrarse a excusas jurídicas y administrativas para no tomar decisiones políticas o para tomarlas por omisión", y ha añadido que "no es momento de esas excusas, sino de decisiones valientes".

"Este mismo gobierno, hace un año, también trató de utilizar una excusa administrativa para paralizar Madrid Central", ha indicado Maestre, quien ha recordado a Almeida que la zona de bajas emisiones "ha funcionado para reducir la contaminación" y que, aunque cuando estaba en la oposición "se dedicaba a boicotear cualquier paso del Gobierno de Manuela Carmena", ahora se debe a "todos los madrileños".

Maestre ha lamentado que "no se le conoce al PP ninguna acción o actitud con respecto a la contaminación que no sea la de la resistencia a cualquier avance", y ha concluido que "esta es una terrible decisión" del TSJM.

El fallo judicial supone que, en el caso de que las tres sentencias dictadas este lunes por el tribunal alcancen firmeza, todas las multas impuestas decaerán al carecer de sustento normativo, según informan fuentes del TSJM.

El proyecto del anterior consistorio de Manuela Carmena para limitar el tráfico en el centro de la capital entró en vigor el 30 de noviembre de 2018 y fue enseguida recurrido por el PP y por la Comunidad de Madrid, que pidieron incluso a la Justicia Madrileña paralizar cautelarmente la Ordenanza de Movilidad Sostenible, solicitud que desestimó el TSJM.

Ahora, el TSJM ha dictado tres sentencias en las que estima parcialmente los recursos presentados por la Comunidad, el Grupo Popular en el Ayuntamiento y la empresa DVuelta Asistencia Legal, aunque sin entrar al fondo del asunto ni valorar la delimitación de esta zona de bajas emisiones y su regulación.