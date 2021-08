El mayor incendio del año en la Costa Azul francesa pudo causar dos muertos

París, 18 ago (EFE).- El mayor incendio de la temporada en Francia sigue sin estar controlado este miércoles después de haber destruido al menos 6.300 hectáreas de bosque mediterráneo cerca de una de las zonas más exclusivas de la Costa Azul y de probablemente provocar la muerte de dos personas.

La Prefectura del departamento de Var confirmó en un comunicado el fallecimiento de un hombre de una cincuentena de años al que se encontró junto a una casa incendiada en el municipio de Grimaud.

Su muerte es objeto de una investigación abierta por la Fiscalía de Draguignan para determinar las causas y las circunstancias en las que se produjo, en particular para aclarar si estuvo causada por el fuego.

En esa misma población de Grimaud se busca a una mujer de 32 años de la que no se tienen noticias desde el martes. No obstante, el prefecto (delegado del Gobierno) no precisó si esa es la segunda persona fallecida, de la que no trascendieron de momento detalles.

Según la Prefectura (delegación del Gobierno), han resultado heridos leves cinco bomberos y otras 22 personas, de las cuales 19 por intoxicaciones, desde que se declaró el fuego el lunes por la tarde en torno a una área de autopista en el término municipal de Gonferon -se sospecha que una colilla de cigarro pudo estar en su origen-.

En ese tiempo unas 10.000 personas han sido evacuadas para evitar desgracias personales, la mayor parte de una docena de cámpings. Más de 7.000 han pasado la noche del martes al miércoles en una quincena de centros de acogida distribuidos por siete localidades de los alrededores.

El mensaje de las autoridades para todos ellos es que deben quedarse allí y en ningún caso volver a sus viviendas o a sus lugares de vacaciones porque el riesgo persiste.

EL INCENDIO SIGUE SIN ESTAR CONTROLADO

Una portavoz de los bomberos insistió este mediodía en que "el incendio no está controlado", en declaraciones a la emisora France Info, y explicó que desde primera hora de la mañana han estado lanzando sus cargas contra las llamas dos hidroaviones Canadair, dos de tipo Dash y tres helicópteros bombarderos de agua.

La acción de los más de 1.200 bomberos que han estado movilizados se centra ahora en evitar que el fuego alcance nuevas zonas de viviendas (un centenar han resultado afectadas) y el principal problema viene de los cambios de la dirección del viento, que han obligado a modificar en el posicionamiento de los equipos.

En declaraciones a la prensa desde un centro de control de los bomberos en Brignoles, el portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, se esforzó en subrayar que "todo el país es ahora solidario" con el departamento de Var, como lo muestran los medios llegados para combatir el que se considera allí el peor incendio desde 2003.

EL CAMBIO CLIMATICO HARA MAS FRECUENTES LOS INCENDIOS

La secretaria de Estado para la Biodiversidad, Berangére Aba, advirtió por su parte de que con el cambio climático "tenemos que prepararnos a una multitud de acontecimientos de este tipo", y para ilustrarlo se refirió a situaciones similares que se han vivido o se están viviendo en otros países mediterráneos.

En una entrevista al canal BFMTV, Aba dijo que habrá que "reforzar nuestros dispositivos de prevención y de intervención".

El presidente francés, Emmanuel Macron, que se encuentra pasando las vacaciones en el fuerte de Brégancon, a unas decenas de kilómetros del fuego, se acercó ayer al centro de control de los bomberos y se refirió también al impacto del cambio climático.

Macron consideró que con el calentamiento global se corre el riesgo de que estos fuegos se produzcan en zonas hasta ahora preservadas del norte de Francia.

Además de este grave incendio, que ha arrasado una parte importante de las áreas boscosas del macizo de los Moros, a unos pocos kilómetros del golfo de Saint Tropez, en el departamento vecino de Vaucluse el fuego también ha quemado 240 hectáreas en Beaumes de Venise pese al trabajo para contenerlo de 400 bomberos y de diversos medios aéreos.