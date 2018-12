Los médicos alertan de que su situación es "límite" y no descartan la huelga

El Foro de la Profesión Médica (FPME) ha advertido hoy que la situación en la que se encuentra el colectivo es "límite" empezando a afectar ya a la calidad asistencial que reciben los pacientes, y no descartan ir a la huelga si los gobiernos regionales y central no atienden sus demandas.

Por ello, y con motivo del décimo aniversario de la constitución de este Foro que engloba a las principales organizaciones médicas, sindicatos y estudiantes de medicina, han elaborado la declaración "Diez años, diez peticiones" dirigida a las administraciones central y autonómicas, en la que exige soluciones "inmediatas" a los temas que les preocupan.

Entre ellos, el secretario del FPME, Francisco Miralles, ha destacado las condiciones laborales y la sobrecarga asistencial que sufren los profesionales, la precariedad que rodea al ejercicio de la Medicina, las listas de espera, el envejecimiento de las plantillas o el exceso de Facultades de Medicina.

"Faltan médicos, hay listas de espera impresionantes en los hospitales pero también en Atención Primaria, donde las esperas en algunos casos llegan a los tres meses, es impresentable", ha lamentado Miralles en declaraciones a los periodistas antes de presentar el manifiesto.

El también secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se ha referido asimismo a las "condiciones de precariedad" en la que trabajan muchos médicos, "con una presión asistencial enorme y jornadas reducidas" y ha asegurado que el 46 % de los contratos son temporales, renovando mes a mes e incluso en algunos casos "día a día" y con una reducción salarial del 30 %.

El presidente de la Organización Médico Colegial (OMC), Serafín Romero, ha advertido de que esta precariedad laboral "está afectando a la calidad asistencial" de los pacientes y ha asegurado que ya empiezan a notarse los efectos de la crisis.

En este sentido, Miralles se ha mostrado convencido de que dentro de unos diez años, los indicadores de salud que en la actualidad sitúan a España a la cabeza del mundo, se verán resentidos y ha alertado de que la falta de recursos, de médicos y el aumento de los tiempos de espera están dejando a una gran cantidad de pacientes que tiene una patología sin diagnosticar.

"Claro que vamos a ver las repercusiones. Otra cosa es que los médicos sean los profesionales mejor valorados, pero eso es "a consta de unos esfuerzos que no podemos seguir haciendo, no por nosotros, sino por los pacientes, a los que no atendemos con la calidad que debiéramos", ha dicho.

Por su parte, Romero ha alertado de que "si alguien piensa que con una reducción del PIB como la que hemos tenido vamos a seguir manteniendo la Sanidad que teníamos (antes de la crisis) cuando la financiación de 2009 era del 6,5 del PIB y ahora estamos sobre el 5,8 %, va a ser difícil que eso pueda ocurrir".

Romero ha insistido, además, en que las reivindicaciones expuestas en la movilización del pasado mes de marzo -cuando se manifestaron en Madrid más de 5.000 médicos- "no has sido escuchadas" y ha exigido, entre otras demandas, la recuperación de la pérdida salarial, además de la jornada laboral de 35 horas, así como promover una relación médico-paciente de calidad.

"Vamos a ser los más pesados del mundo y seguiremos solicitando un Pacto por la Sanidad y por los profesionales, porque queremos recuperar los derechos perdidos o que están en fase de recuperación", ha subrayado Romero.

Desde el FPME se han quejado también de la falta de planificación tanto de las necesidades de determinadas especialidades médicas que pueda haber en un futuro, como a nivel tecnológico ya que, según ha apuntado Miralles, en los diez años que han trascurrido desde el comienzo de la crisis "apenas se ha renovado la tecnología y el país no puede depender de las donaciones".

Así, ha avisado de que tras las manifestaciones convocadas para los días 7 de febrero y 7 de marzo, "si no tenemos respuesta de los Gobiernos regionales y central, no descartamos una huelga".