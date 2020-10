Médicos del SUMMA en huelga piden a Sanidad que se siente a negociar

Madrid, 6 oct (EFE).- Los médicos del SUMMA 112, en huelga indefinida desde hace una semana con unos servicios mínimos del 100 por cien, critican que la Consejería de Sanidad no se haya sentado a negociar mientras se sigue enviando "UVIs móviles sin médicos a atender las emergencias, algo que se ha convertido en cotidiano", porque 150 profesionales están de baja.

En un comunicado, recuerdan que "más de 500 médicos están convocados a una huelga indefinida y completa desde el 28 de septiembre, que la Consejería de Sanidad impide realizar con unos servicios mínimos del 100%. No solo eso, sino que la Comunidad de Madrid ha decidido ignorar al colectivo mejor valorado por los madrileños y no sentarse a negociar con el Comité de Huelga" del sindicato Amyts.

En concreto, el Gobierno regional "lleva sin dar ni una sola respuesta a las demandas" del comité e ignorando, por ejemplo, que "dispositivos asistenciales como las UVIs móviles vayan sin médico, cuestión que vemos intolerable", indica el sindicato convocante de la huelga.

“No se cubre la plantilla orgánica. Esto hace que muchos días salgan recursos de emergencias, que tienen que atender a pacientes críticos en situaciones penosas, sin médico. Ya no es algo ocasional o excepcional, sino que se ha convertido en algo cotidiano”, ha recordado Óscar Rodríguez, médico y delegado de Amyts en el SUMMA 112.

Mientras, el personal médico en este nivel asistencial "sigue descendiendo año tras año. Según datos oficiales de la Comunidad de Madrid, si en octubre de 2016 había 598 facultativos en el SUMMA 112, ahora hay 550 (578 en octubre de 2019). Una caída a la que hay que sumar, en plena pandemia, las 108 personas de baja y las 42 con puestos adaptados actualmente", añade.

En este sentido, la Consejería de Sanidad, "con su nula actitud, se ha opuesto a mejorar el servicio del Summa 112, algo que desde Amyts consideramos esencial para hacer atractivos los puestos laborales y así aumentar la plantilla. “Muchas veces se nos deniegan los días a los que tenemos derecho por la escasez de profesionales”, ha relatado el doctor Óscar Rodríguez.

En el Summa 112 no se realizan contratos atractivos (muestra de ello es que de 38 plazas de interinidades recientemente ofertadas, solo se presentaron ocho médicos); no se abonan los días de Navidad como especiales; no se permite a los médicos elegir sus vacaciones cuando lo deseen; no se reconoce la nocturnidad y peligrosidad de los puestos; ni tan siquiera se realizan PCR periódicas, aseguran.

Una situación que desde Amyts quiere cambiar y que la Consejería de Sanidad "no solo ha decidido ignorar, sino que ha respondido imponiendo unos servicios mínimos abusivos del 100%. A ello hay que sumarle que se mantienen cerrados los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y sin posibilidad de reapertura" por falta de plantilla.

“Pedimos un esfuerzo mejorando nuestras condiciones laborales. Creo que hemos dejado el pabellón alto, que durante la pandemia nos hemos comprometido mucho con nuestros pacientes, los ciudadanos de Madrid han sido atendidos con la mayor de las calidades pese a las circunstancias que hemos tenido. Muchos de nosotros hemos enfermado, algunos han caído. Solo pedimos que nos ayuden para que podamos ayudar a los demás”, ha concluido Óscar Rodríguez.