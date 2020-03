Las medidas contra el coronavirus merman la afluencia a hospitales madrileños

Vista de la entrada del Hospital de Fundación Jiménez Díaz, este miércoles en Madrid, en la que "No hay ni la mitad de la gente que hay un día normal", afirma a Efe un vendedor de cupones de la ONCE apostado en la puerta de la Fundación, donde observa diariamente a quienes entran y salen de este centro concertado. Profesionales y otras personas asiduas a los hospitales madrileños coinciden: la afluencia a los centros sanitarios ha experimentado un claro descenso este miércoles, día en que han entrado en vigor las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno regional ante la epidemia del coronavirus, entre ellas la suspensión de cirugías programadas y diagnósticos no preferentes. EFE